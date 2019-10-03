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    ABD donanması, Afganistan'da Taliban hedeflerini vurmak üzere USS Essex amfibik saldırı gemisinden havalanan F-35B Lightning'in görüntülerini yayımladı.

    ABD'nin Avrupa Komutanı'ndan F-35 açıklaması: 'Küçük bir anlaşmazlık'

    © REUTERS / U.S. Navy
    ABD
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    ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin, "NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar arasında da anlaşmazlıklar olur" ifadelerini kullandı.

    © AA /
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    Orgeneral Wolters, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın mensuplarına yönelik brifingde bölgesel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurma çabalarına ilişkin soruları yanıtlayan Wolters, iki ülkenin 'güvenlik mekanizması alanı' olarak tanımlanan bölgede şu ana kadar karadan ve havadan toplam 9 devriye yaptığını belirtti.

    Wolters, "Bu devriyeler, oldukça etkili oldu. Güvenlik mekanizması alanındaki siperlerin durumuna yönelik inceleme amacı taşıyor" diye konuştu.

    Türkiye'nin NATO'da önemli rol oynadığına dikkati çeken Wolters, ABD ile Türkiye'nin Akçakale'de kurduğu Müşterek Harekat Merkezi'nin etkili şekilde çalıştığını ancak katedilmesi gereken uzun bir mesafenin olduğunu ifade etti.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    Son birkaç yıldır NATO'da görev yaptığını anımsatan Wolters Türkiye ile ilişkilerine ilişkin şunları dile getirdi:

    "İlişkilerimiz tıpkı eskiden olduğu gibi bugün de elle tutulur durumda. İlişkilerimizde son derece minnettar olduğumuz bir konu da şu ki, Türk mevkidaşlarımızla tatbikatlarda etkileştiğimizde bize silah arkadaşları gibi muamele ediyorlar. Gerçekten sizinle kan bağı varmış gibi davranıyorlar. Dolayısıyla askeri ilişkilerdeki güven eskiden olduğu gibi oldukça güçlü. Ben, hem Savunma Bakanı (Mark Esper) hem de Başkan (Donald Trump) tarafından hem NATO Komutanı hem de ABD'nin Avrupa Komutanı olarak bu güçlü ilişkiyi devam ettirmek için elimden geleni yapmakla görevlendirildim."

    Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının NATO ittifakı üzerindeki etkisine ilişkin soru üzerine Wolter, bu konunun iki ülke ilişkilerindeki küçük bir anlaşmazlık olduğunu belirterek şunları kaydetti:

    Pentagon
    © AA /
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    "NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar var ve bunların arasında da anlaşmazlıklar olur. Askeri olarak bu küçük anlaşmazlığı yağmur gibi tanımlarım. Her sabah uyandığımızda yağmurda işimize devam etmenin yoluna bakarız. Açıkçası bu konu da üzerinde anlaşmazlık yaşadığımız bir konu ancak bir ayağı diğerinin önüne koyarak ileri yürümeye devam ediyoruz. Türkiye halen NATO'nun çok önemli bir ortağı. ABD'nin ve Türkiye'nin S-400'ler ile F-35'leri aynı yere koyma konusundaki duruşuna ilişkin neler olacağını göreceğiz. Bunlar aynı yerde olmamalı ve bu konuda ilerlemeye devam edeceğiz."

     

    Etiketler:
    Pentagon, S-400, Güvenli bölge, Türkiye, F-35, NATO, ABD
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