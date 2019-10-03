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    Turkish and U.S. soldiers meet on the Turkish-Syrian border for a joint U.S.-Turkey patrol, near the Turkish town of Akcakale

    WSJ: Washington, Türkiye'nin tez zamanda Fırat'ın doğusuna gireceğinden endişeli, ama durdurmak için bir şey yapmayacak

    © REUTERS / TURKISH DEFENCE MINISTRY
    ABD
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    ABD'li yetkililerin Türkiye'nin yakın zamanda Fırat'ın doğusuna harekat düzenlemesinden giderek daha çok endişelendiğini belirten WSJ, yine de Trump yönetiminin NATO müttefikiyle çatışmaya girmemek için bölgeden bütün askerlerini çekerek YPG'yi kaderine terk edeceğine dair görüşleri aktardı.

    Zeytin Dalı Harekatı, Afrin, TSK, ÖSO
    © REUTERS / Khalil Ashawi
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    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'de ABD ile güvenli bölge planları hayata geçmezse Fırat'ın doğusunda tek başına harekat mesajları gelirken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ABD'li yetkililerin Türkiye'nin yakın zamanda harekat düzenlemesinden giderek daha çok endişelendiğini yazdı. 

    'IŞİD'LE SAVAŞ BİTER'

    Gordon Lubold ve Nancy A. Youssef imzalı haberde, 'Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda harekat düzenlemesinin Kürt savaşçılarla çatışma tetikleyeceği, bunun Trump yönetimini çatışmaya karışmalarını önlemek için ABD askerlerini geri çekmek zorunda bırakacağı ve Suriye'de IŞİD'le savaşı keseceği' öngörüldü:

    "ABD'nin çekilmesi temelde Suriye'de IŞİD'le savaşı bitireceğinden, sözde halifeliğini yitirmiş olsa da, pek çok ABD'li yetkilinin hala ABD, müttefikleri ve çıkarlarına karşı saldırılar düzenleyebilecek işler terör ağı olarak değerlendirdiği grubun kökünü kazımaya yönelik süren çabaları durdurabilir."

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
    © AA /
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    WSJ, "Her ikisi de ABD'nin müttefikleri olan Türkiye ile Kürtler uzun zamandır birbirine düşman. NATO üyesi Türkiye, Suriye'deki Kürt askeri örgütlenmesini terörist grup olarak görüyor. Ancak ABD'li yetkililer ABD'nin Suriye'de IŞİD'i yenmedeki başarısında önemli rol oynadığını söylüyor" ifadelerine yer verdi. 

    Ankara YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor.

    Ankara'nın sınır boyunca 480 kilometrelik hatta yayılan 30-40 kilometre derinlikte güvenli bölge talebiyle ilgili Washington'ın Suriye'nin önce Menbiç, şimdi de Tel Abyad kentinde Türkiye ile ortak askeri devriye düzenleyerek endişeleri yatıştırmaya çalıştığını aktaran WSJ, şöyle devam etti:

    © AA / Evrim Aydın
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    "Bu hafta ABD'li yetkililer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna güçlerini sokmaya hazırlandığına dair güçlü kanıtlar gördüklerini, böyle bir hamlenin Suriye'de kalan ABD birliklerini riskli durumda bırakabileceğini söyledi."

    ABD'Lİ YETKİLİ: KUSURSUZ FIRTINA

    ABD'li bir yetkilinin Amerikalı politika yapıcılarının gelecek günlerde karşı karşıya kalabilecekleri ikilemle ilgili "Kusursuz fırtına, gerçekten berbat bir şey" dediğini aktardı. 

    Habere göre Ankara'daki hükümet yetkilileri de Washington'ın Türkiye'nin tek taraflı harekatının tehlikeleriyle ilgili endişelerini ilettiğini, diğer yandan kendilerinin sığınmacılar için güvenli bölge kurulmasına dönük ortak çabaların yavaşlığından derinden hüsrana uğradıklarını söyledi.

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik /
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    'TÜRKİYE, BÖLGEYE 2 MİLYON SIĞINMACI YERLEŞTİRMEK İSTİYOR'

    Türkiye'nin topraklarında yaşayan sığınmacıların 2 milyonunu YPG'den temizlenecek sınır kasabalarına yerleştirmek istediği, ama geçen yıl ABD'nin plana Avrupa'nın ilgisini çekme girişimlerinin yetersiz kaldığı ve Washington-Ankara görüşmelerinin sürüncemede kaldığı kaydedildi.

    Bir Türk yetkilinin "Çok ama çok yavaş ilerliyor. Amerikalıların yine zaman kazanmaya çalıştığından korkuyoruz" dediği aktarıldı. 

    'TÜRKİYE AĞIR SİLAHLARLA GİRERSE, ABD ÇIKAR'

    "Türkiye'nin az sayıda asker sokması potansiyel olarak Kürtlerin sert tepki göstermemesine yol açar. Ama Türkiye'nin çok sayıda asker ve ağır silahlarla geniş çaplı sınırötesi harekat düzenlemesi halinde, bir NATO müttefikiyle potansiyel çatışmadan kaçınmak için ABD'nin Suriye'de geriye kalan 1000 küsur askerini çekmekten başka çaresi kalmayabileceğini yetkililer söyledi" denilen haberde şöyle devam edildi:

    © Sputnik / POOL
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    "ABD'li yetkililer, bölgeden askerleri çekme ve Kürt müttefikleri belirsiz bir akıbete terk etme konusunda derin şüpheler beslediklerini, böyle bir hareketin dünya çapında halihazırdaki ve müstakbel ortakların ABD'ye güvenmesiyle ilgili olumsuz mesaj göndereceğini belirtti." 

    "Ama azil soruşturmasıyla karşı karşıya kalan Başkan Donald Trump, ABD'yi Suriye dahil denizaşırı çatışmalarla ilgisini kesme çabasında olageldi ve geçen yıl Suriye'den tamamen çekilme ilan etti, ama Cumhuriyetçi Parti'deki müttefiklerinin ve en üst düzey askeri yetkililerin muhalefetinin ardından sonunda tersine döndü." 

    'ABD, YPG'Yİ SAVUNAMAZ, SURİYE'DEN ÇIKAR'

    "Kürt müttefiklerden ABD desteğini çekmenin yaratacağı sorunlar, geçen yıl tümden çekilmeye karşı yöneltilen savlar arasındaydı. Ancak askeri yetkililer zamanla durumu kabullendiklerini ve Türkiye ile Kürt güçleri arasındaki silahlı çatışmanın çekilme ihtimalini artıracağını belirtti."

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    'TÜRKİYE, SINIRÖTESİNE GEÇMESİNE 48 SAATTEN AZ KALA BİLGİLENDİREBİLİR'

    WSJ, ABD'li yetkililere göre ABD yönetiminde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna girmekte olduğuyla ilgili gerekli uyarıları alacaklarına dair güvenin azaldığını, Türkiye'nin harekete geçmesine 48 saatten az kala uyarının gelebileceğine inanıldığını kaydetti.

    ABD'li bir yetkili, Türkiye'nin Suriye sınırındaki askeri hareketliliğe dikkat çekerek "Güneydeki eylemlerine bakarsak hareket gitgide daha olası hale geliyor" dedi. 

    'ABD'NİN POZİSYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL'

    Gazetenin görüşünü aldığı Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün Suriye analisti Jennifer Cafarella, "ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki pozisyonu uzun vadede muhafaza edilebilir değil. ABD'nin Suriye'de Türkiye'nin sınırı geçmesini engellemeye yetecek kadar askeri yok ve bu gerçekleşirse bir NATO müttefiği olan Türkiye ile savaşmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

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