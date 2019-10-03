Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın dizine dokunan Trump, medyada alay konusu oldu

Trump, "Finlandiya mutlu ülke" dedikten sonra Niinisto'nun dizine dokundu. Finlandiya liderinin Trump’ın bu davranışından rahatsız olduğu dikkati çekti.

Финскому президенту не понравилось, что Трамп потрогал его за колено pic.twitter.com/bWYw7khjdJ — RT на русском (@RT_russian) October 3, 2019

Takipçiler, Trump’ın bu yaptığını 'taciz' olarak nitelendirirken 'AlexeyKulakov' rumuzlu bir kullanıcı, "Özgürlük Kalesi’nin başkanları, söz konusu diplomatik etiket olunca pek de kafalarını yormuyor" diye yazdı.

Trump daha önce İngiltere ziyareti sırasında Kraliçe 2. Elizabeth'e dokunarak protokolleri ihlal etmişti.