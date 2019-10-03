ABD, Avrupa’da son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını planlıyor

ABD Kongresi’nin Demokrat üyesi John Garamendi, ülkesinin 2020 yılında Avrupa’da Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

Garamendi’nin sözlerine göre, tatbikatın amacı, genel olarak savunmayı ve farklı ordular arasındaki işbirliğini güçlendirmek.

Deutsche Welle’in haberine göre, Avrupa’da gelecek yıl ABD’nin “Muhafız 2020” (Defender 2020) adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat yapılacak. Tatbikat kapsamında ABD tümeninin Almanya üzerinden Doğu Avrupa’ya nakledileceği ifade edildi. Tatbikata 20 binden fazla ABD askeri katılacak.

Almanya Sol Partisi, tatbikat planını eleştirerek bunun, “Rusya’ya yönelik provokasyon” olduğunu kaydetti.