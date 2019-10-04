Trump'ın geçen hafta istifa eden Ukrayna Özel Temsilcisi, Kongre'de ifade verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta istifa eden Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Temsilciler Meclisi'nde 3 ayrı komitenin temsilcilerine, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ve hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesine ilişkin ifade verdi.