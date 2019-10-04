ABD Dışişleri'nden Ukrayna'ya ilave Javelin tanksavar füzesi satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev yönetimine muhtemel Javelin tanksavar füzesi satımını onayladı. Satım işlemi, son olarak temmuz ayında ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmede gündeme gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusuna Javelin tanksavar füzesi tedariğine onay verdi.

Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, satış işlemini onaylaması gereken Kongre, 39.2 milyon dolar değerindeki 150 adet Javelin füzesi ve fırlatma ünitesi satışı hakkında bilgilendirildi.

Ajanstan yapılan açıklamada "Bu teklif edilen satış, Ukrayna'nın güvenliğini artırarak ABD'nin dış politikasına ve ulusal güvenliğine katkıda bulunacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Javelin sistemi, Ukrayna'nın ulusal savunma gerekliliklerini yerine getirmesi amacıyla egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması için uzun vadeli savunma kapasitesini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Ukrayna bu sistemi silahlı kuvvetlerine entegre etmede zorlanmayacak" denildi.

Temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray tarafından yayınlanan memorandumda, Zelenskiy'in "Savunma amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla Javelin almaya hazırız" dediği kaydedilmişti.

Aynı telefon görüşmesinde Trump'ın Zelenskiy'e doğalgaz şirketi Burisma'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturması yönünde baskı yaptığı iddia edilmiş, Trump'a bu gerekçeyle azil soruşturması başlatılmıştı.