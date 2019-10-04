ABD Dışişleri'nden Ukrayna'ya ilave Javelin tanksavar füzesi satışına onay

Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, satış işlemini onaylaması gereken Kongre, 39.2 milyon dolar değerindeki 150 adet Javelin füzesi ve fırlatma ünitesi satışı hakkında bilgilendirildi.
Ajanstan yapılan açıklamada "Bu teklif edilen satış, Ukrayna'nın güvenliğini artırarak ABD'nin dış politikasına ve ulusal güvenliğine katkıda bulunacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada "Javelin sistemi, Ukrayna'nın ulusal savunma gerekliliklerini yerine getirmesi amacıyla egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması için uzun vadeli savunma kapasitesini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Ukrayna bu sistemi silahlı kuvvetlerine entegre etmede zorlanmayacak" denildi.
Aynı telefon görüşmesinde Trump'ın Zelenskiy'e doğalgaz şirketi Burisma'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturması yönünde baskı yaptığı iddia edilmiş, Trump'a bu gerekçeyle azil soruşturması başlatılmıştı.
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