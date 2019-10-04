Washington eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Washington Vancouver'deki Smith Tower binasında yaşanan silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Washington eyaletindeki Vancouver'de bulunan Smith Tower binasında kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Polis, olay yerine intikal ederken yaralanan birden fazla kişinin civardaki hastanelere kaldırılığı, durumlarının kritik olduğu bildirildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Columbian'ın aktardığına göre, 80 yaşındaki bir görgü tanığı, saldırganın polis tarafından binanın 13. katında kıstırıldığını söyledi.

Diğer yandan Smith Tower'dan birkaç blok ötede bulunan belediye binasının da kapatıldığı bilgisi verildi.