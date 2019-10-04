Trump muhalifi vekilin çevreci konuşmasını 'bebekleri yiyin' sloganıyla sabote eden; Trump yandaşı grup çıktı

Trump'ın ABD'den gitmelerini istediği Demokrat Partili kadın vekillerden Alexandria Ocasio-Cortez'in (AOC) bir toplantıda yaptığı konuşma trollendi. AOC destekçisi gibi söz alıp çevreci hareketin sloganıymışçasına "İklim değişikliğiyle mücadele için bebekleri yememiz lazım" diyen kadın, Trump yandaşı bir grubun üyesi çıktı.

ABD'de Donald Trump'ın hedef gösterdiği Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekillerinden Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), memleketi New York'un Queens ilçesindeki belediye meclisi toplantısında Trump yanlısı bir grup tarafından trollendi.

Toplantıda AOC kendisinin de sponsorluğunda iklim değişikliğiyle mücadele için hazırlanan 'Yeşil Yeni Anlaşma', kendi sunduğu 'Adil Toplum' yasa tasarısı ve Trump'a azil süreci hakkındaki görüşlerini dile getirmişti ki, AOC taraftarı olduğunu iddia eden ve 'Gezegeni kurtar, çocukları ye' yazılı tişört giyen bir kadın katılımcı ayağa kalkıp söz aldı ve ateşli şekilde konuşmaya başladı.

One of Ocasio-Cortez's constituents loses her mind over climate change during AOC's townhall, claims we only have a few months left: "We got to start eating babies! We don't have enough time! ... We have to get rid of the babies! ... We need to eat the babies!" pic.twitter.com/uVmOnboluI — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) October 3, 2019

"İklim krizi yüzünden bu dünyada çok az zamanımız kaldı, geriye sadece bir kaç ay var! Yeşil Yeni Anlaşma'yı desteklemenizi seviyorum, ama fosil yakıtlardan kurtulmak, sorunun gerektiği kadar hızlı çözülmesini sağlamayacak" diyen kadın, salondakiler kendisine şaşkınlıkla bakarken AOC'ye "Bence yeni kampanya sloganınız 'Bebekleri yemeye başlamak zorundayız' olmalı" diye hitap etti.

'RUSYA'YI BOMBALASAK BİLE ÇOK FAZLA İNSAN VAR'

Ceketini çıkarıp tişörtündeki 'Gezegeni kurtar, çocukları ye' yazısını gösteren kadın, şunları söyledi:

"Yeşil Yeni Anlaşma yetmez. Rusya'yı bombalayacak olsak bile hala çok fazla insan, çok fazla kirlilik var. Dolayısıyla o bebeklerden kurtulmamız gerek. Bu, büyük bir sorun. Bebek sahibi olunmasını durdurmak yeterli olmaz. Bebekleri yememiz lazım."

AOC, bebeklerle ilgili sözlerini duymazlıktan geldiği kadını "Tamam, tamam" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

AŞIRI SAĞCI GRUP ÜSTLENDİ

Gecenin bir numaralı haberi haline gelen ve sosyal medyada çok sayıda paylaşılan kadının şovunu, 'LaRouche PAC' isimli bir grup üstlendi.

Twitter hesabından "Bizdik" açıklamasını yapan Trump yandaşı, iklim değişikliği inkarcısı, aşırı sağcı grup, "Malthusçuluk yeni bir şey değil, (yazar) Jonathan Swift bunu biliyordu, bazen sadece hiciv işe yarar" dedi.

Videonun kazandığı popülariteyi kaçırmayan Trump, bebekleri yemekten söz eden kadının kendi taraftarı olduğuna değinmeden, "AOC kafayı yemişin teki" diye tweetledi. Oğlu Donald Trump Jr da "Bana normal bir AOC destekçisi gibi geldi" tweetini attı.

Seems like a normal AOC supporter to me. https://t.co/NWVMRD0wsl — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 4, 2019

Sosyal medyada baş ağrıtıcı epey tepkiyle karşılaşan Demokrat Partili New York milletvekili ise durumu kadının muhtemelen aklından zoru olmasıyla izah etti.

Hey everyone!



We had a fabulous town hall tonight & I’ll be highlighting some moments from it.



At one point I was concerned there was a woman in crisis & want to ensure we treat the situation compassionately.



Let’s not mock or make a spectacle. &let’s work on Medicare for All! — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 4, 2019

AOC, Trump'a "Ülkemize ihanet eden bir suçlu olmaktan iyidir" yanıtını vermeyi es geçmedi.

Better than being a criminal who betrays our country. https://t.co/UnShA6gcQQ — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 4, 2019

Kurucusu Lyndon LaRouche Jr.'ın Yahudi karşıtlığıyla da tanınan grup, ABD'deki çevreci hareketi itibarsızlaştırmak için başka toplantılarda da "Çocukları yiyin" hicvine başvuruyor.