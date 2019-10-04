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    U.S. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) speaks during a town hall in New York, U.S., October 3, 2019. REUTERS/Lucas Jackson

    Trump muhalifi vekilin çevreci konuşmasını 'bebekleri yiyin' sloganıyla sabote eden; Trump yandaşı grup çıktı

    © REUTERS / LUCAS JACKSON
    ABD
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    Trump'ın ABD'den gitmelerini istediği Demokrat Partili kadın vekillerden Alexandria Ocasio-Cortez'in (AOC) bir toplantıda yaptığı konuşma trollendi. AOC destekçisi gibi söz alıp çevreci hareketin sloganıymışçasına "İklim değişikliğiyle mücadele için bebekleri yememiz lazım" diyen kadın, Trump yandaşı bir grubun üyesi çıktı.

    © AFP 2019 / CHIP SOMODEVILLA
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    ABD'de Donald Trump'ın hedef gösterdiği Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekillerinden Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), memleketi New York'un Queens ilçesindeki belediye meclisi toplantısında Trump yanlısı bir grup tarafından trollendi.

    Toplantıda AOC kendisinin de sponsorluğunda iklim değişikliğiyle mücadele için hazırlanan 'Yeşil Yeni Anlaşma', kendi sunduğu 'Adil Toplum' yasa tasarısı ve Trump'a azil süreci hakkındaki görüşlerini dile getirmişti ki, AOC taraftarı olduğunu iddia eden ve 'Gezegeni kurtar, çocukları ye' yazılı tişört giyen bir kadın katılımcı ayağa kalkıp söz aldı ve ateşli şekilde konuşmaya başladı. 

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    "İklim krizi yüzünden bu dünyada çok az zamanımız kaldı, geriye sadece bir kaç ay var! Yeşil Yeni Anlaşma'yı desteklemenizi seviyorum, ama fosil yakıtlardan kurtulmak, sorunun gerektiği kadar hızlı çözülmesini sağlamayacak" diyen kadın, salondakiler kendisine şaşkınlıkla bakarken AOC'ye "Bence yeni kampanya sloganınız 'Bebekleri yemeye başlamak zorundayız' olmalı" diye hitap etti.

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    Ceketini çıkarıp tişörtündeki 'Gezegeni kurtar, çocukları ye' yazısını gösteren kadın, şunları söyledi:

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    "Yeşil Yeni Anlaşma yetmez. Rusya'yı bombalayacak olsak bile hala çok fazla insan, çok fazla kirlilik var. Dolayısıyla o bebeklerden kurtulmamız gerek. Bu, büyük bir sorun. Bebek sahibi olunmasını durdurmak yeterli olmaz. Bebekleri yememiz lazım."

    AOC, bebeklerle ilgili sözlerini duymazlıktan geldiği kadını "Tamam, tamam" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

    AŞIRI SAĞCI GRUP ÜSTLENDİ

    Gecenin bir numaralı haberi haline gelen ve sosyal medyada çok sayıda paylaşılan kadının şovunu, 'LaRouche PAC' isimli bir grup üstlendi. 

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    Twitter hesabından "Bizdik" açıklamasını yapan Trump yandaşı, iklim değişikliği inkarcısı, aşırı sağcı grup, "Malthusçuluk yeni bir şey değil, (yazar) Jonathan Swift bunu biliyordu, bazen sadece hiciv işe yarar" dedi. 

    Videonun kazandığı popülariteyi kaçırmayan Trump, bebekleri yemekten söz eden kadının kendi taraftarı olduğuna değinmeden, "AOC kafayı yemişin teki" diye tweetledi.  Oğlu Donald Trump Jr da "Bana normal bir AOC destekçisi gibi geldi" tweetini attı.

    Sosyal medyada baş ağrıtıcı epey tepkiyle karşılaşan Demokrat Partili New York milletvekili ise durumu kadının muhtemelen aklından zoru olmasıyla izah etti.

    AOC, Trump'a "Ülkemize ihanet eden bir suçlu olmaktan iyidir" yanıtını vermeyi es geçmedi. 

    Kurucusu Lyndon LaRouche Jr.'ın Yahudi karşıtlığıyla da tanınan grup, ABD'deki çevreci hareketi itibarsızlaştırmak için başka toplantılarda da "Çocukları yiyin" hicvine başvuruyor.

    Etiketler:
    iklim değişikliği, Queens, New York, ABD Demokrat Parti, Alexandria Ocasio-Cortez, Donald Trump, ABD
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