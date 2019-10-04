Trump muhalifi vekilin çevreci konuşmasını 'bebekleri yiyin' sloganıyla sabote eden; Trump yandaşı grup çıktı

Toplantıda AOC kendisinin de sponsorluğunda iklim değişikliğiyle mücadele için hazırlanan 'Yeşil Yeni Anlaşma', kendi sunduğu 'Adil Toplum' yasa tasarısı ve Trump'a azil süreci hakkındaki görüşlerini dile getirmişti ki, AOC taraftarı olduğunu iddia eden ve 'Gezegeni kurtar, çocukları ye' yazılı tişört giyen bir kadın katılımcı ayağa kalkıp söz aldı ve ateşli şekilde konuşmaya başladı.
One of Ocasio-Cortez's constituents loses her mind over climate change during AOC's townhall, claims we only have a few months left: "We got to start eating babies! We don't have enough time! ... We have to get rid of the babies! ... We need to eat the babies!" pic.twitter.com/uVmOnboluI— Ryan Saavedra (@RealSaavedra) October 3, 2019
'RUSYA'YI BOMBALASAK BİLE ÇOK FAZLA İNSAN VAR'
Ceketini çıkarıp tişörtündeki 'Gezegeni kurtar, çocukları ye' yazısını gösteren kadın, şunları söyledi:
AOC, bebeklerle ilgili sözlerini duymazlıktan geldiği kadını "Tamam, tamam" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
AŞIRI SAĞCI GRUP ÜSTLENDİ
Gecenin bir numaralı haberi haline gelen ve sosyal medyada çok sayıda paylaşılan kadının şovunu, 'LaRouche PAC' isimli bir grup üstlendi.
Twitter hesabından "Bizdik" açıklamasını yapan Trump yandaşı, iklim değişikliği inkarcısı, aşırı sağcı grup, "Malthusçuluk yeni bir şey değil, (yazar) Jonathan Swift bunu biliyordu, bazen sadece hiciv işe yarar" dedi.
Videonun kazandığı popülariteyi kaçırmayan Trump, bebekleri yemekten söz eden kadının kendi taraftarı olduğuna değinmeden, "AOC kafayı yemişin teki" diye tweetledi. Oğlu Donald Trump Jr da "Bana normal bir AOC destekçisi gibi geldi" tweetini attı.
Seems like a normal AOC supporter to me. https://t.co/NWVMRD0wsl— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 4, 2019
Sosyal medyada baş ağrıtıcı epey tepkiyle karşılaşan Demokrat Partili New York milletvekili ise durumu kadının muhtemelen aklından zoru olmasıyla izah etti.
Hey everyone!— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 4, 2019
We had a fabulous town hall tonight & I’ll be highlighting some moments from it.
At one point I was concerned there was a woman in crisis & want to ensure we treat the situation compassionately.
Let’s not mock or make a spectacle. &let’s work on Medicare for All!
AOC, Trump'a "Ülkemize ihanet eden bir suçlu olmaktan iyidir" yanıtını vermeyi es geçmedi.
Better than being a criminal who betrays our country. https://t.co/UnShA6gcQQ— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 4, 2019
Kurucusu Lyndon LaRouche Jr.'ın Yahudi karşıtlığıyla da tanınan grup, ABD'deki çevreci hareketi itibarsızlaştırmak için başka toplantılarda da "Çocukları yiyin" hicvine başvuruyor.
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