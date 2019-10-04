ABD, Polonya'yı Vize Muafiyet Programı'na ekledi

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'yı Vize Muafiyet Programı'na resmen eklediklerini açıkladı. Polonya vatandaşları 90 güne kadar iş veya turistik amaçla ABD'ye yapacakları seyahatlerde, vizeye ihtiyaç duymayacak.

ABD yönetimi, Polonya'yı Vize Muafiyet Programı'na (VWP) ekleyerek, bu ülke vatandaşlarının, ABD'ye yapacakları 90 güne kadarki seyahatlerinde vize zorunluluğunu kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'nın, Vize Muafiyet Programı'na eklendiğini, Beyaz Saray'ın bahçesindeki açıklamaları sırasında duyurdu.

Trump, bir süredir ABD Dışişleri Bakanlığı ile Polonyalı yetkililer arasında vize muafiyetine ilişkin görüşmelerin yapıldığını kaydederek, artık sürecin resmen tamamlandığını açıkladı.

Başkan Trump ayrıca, Avrupa'da görev yapan yaklaşık bin Amerikan askerinin Polonya'nın da talebi üzerine bu ülkeye kaydırılacağını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Vize Muafiyet Programı'na, Polonya'nın da eklendiği ve artık bu ülke vatandaşlarının, ABD'ye yapacakları 90 güne kadarki seyahatlerinde vizesiz giriş yapabilecekleri belirtildi.

Polonya, ABD'nin Vize Muafiyet Programı'na eklenen 39. ülke oldu.