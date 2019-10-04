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23:43 04 Ekim 2019
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    ABD'de Demokrat aday adayı Warren, 24.6 milyon dolar bağış topladı

    © AP Photo / John Locher
    ABD
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    ABD 2020 başkanlık yarışında öne çıkan Demokrat Parti'nin aday adayı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, üç ayda yaklaşık 24.6 milyon dolar bağış topladı.

    © REUTERS / Leah Millis
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    ABD'deki seçim anketlerine göre, ABD'deki seçimin ikinci çeyreğinde (mayıs-temmuz) yaklaşık 19 milyon dolar bağış toplayan Warren, üç ayda 943 bin bağışçıyla bu rakamı 5.4 milyon dolar daha artırarak 24.6 milyon dolara yükseltti.

    Warren böylelikle, başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat aday adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in elde ettiği bağışları ikiye katladı ve 25 milyon dolar bağış elde eden Vermont Senatörü Bernie Sanders'e ulaştı.

    Warren'in kampanya müdürü Roger Lau, seçim çalışmalarına ve bağışlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, toplanan paralar sayesinde birçok eyalette beklediklerinden daha erken seçim çalışmalarına başlayabileceklerini ve buna katkıda bulunması için yüzlerce personel istihdam edeceklerini vurguladı.

    ANKETLERDE SON DURUM

    Anketlerde, Demokratlar arasında en popüler isim olarak Biden'ın adı geçse de son kamuoyu yoklamaları, Massachusetts Senatorü Warren'ın Biden'e yaklaştığını gösteriyor.

    Biden ve Warren'ı, Vermont Senatörü Sanders takip ediyor. Bazı eyaletlerde Warren, Biden'dan önde giderken; bazılarında da hem Biden hem Sanders'ın gerisinde kalıyor.

    © REUTERS / Stephen Lam
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    Anket sonuçları, Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'e destek verenlerin yüzde 29'unun Warren'a destek vermeye başladığını gösteriyor.

    Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar üç isim ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı.

    Başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Cumhuriyetçiler arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld, eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

    Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'leri geçen Trump'a karşı başkanlık için aday adaylığını açıklayan üç Cumhuriyetçi'nin de herhangi bir şansının bulunmayacağı belirtiliyor.

    ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

    Etiketler:
    Bağış, Anket, ABD 2020 Başkanlık seçimleri, Elizabeth Warren, ABD
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