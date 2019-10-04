ABD'de Demokrat aday adayı Warren, 24.6 milyon dolar bağış topladı

Warren böylelikle, başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat aday adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in elde ettiği bağışları ikiye katladı ve 25 milyon dolar bağış elde eden Vermont Senatörü Bernie Sanders'e ulaştı.
Warren'in kampanya müdürü Roger Lau, seçim çalışmalarına ve bağışlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, toplanan paralar sayesinde birçok eyalette beklediklerinden daha erken seçim çalışmalarına başlayabileceklerini ve buna katkıda bulunması için yüzlerce personel istihdam edeceklerini vurguladı.
ANKETLERDE SON DURUM
Anketlerde, Demokratlar arasında en popüler isim olarak Biden'ın adı geçse de son kamuoyu yoklamaları, Massachusetts Senatorü Warren'ın Biden'e yaklaştığını gösteriyor.
Biden ve Warren'ı, Vermont Senatörü Sanders takip ediyor. Bazı eyaletlerde Warren, Biden'dan önde giderken; bazılarında da hem Biden hem Sanders'ın gerisinde kalıyor.
Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar üç isim ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı.
Başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Cumhuriyetçiler arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld, eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.
Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'leri geçen Trump'a karşı başkanlık için aday adaylığını açıklayan üç Cumhuriyetçi'nin de herhangi bir şansının bulunmayacağı belirtiliyor.
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.
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