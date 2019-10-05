'Demokratlar, Trump yönetimi yetkililerinin nasıl tutuklanabileceğini araştırıyor'

"İlk defa böyle bir durumla karşılaştık" diyen Tlaib, "Yani anlamaya çalışıyorlar, şaka değil, onları gidip alan Washington polisi mi olacak? Bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Tlaib, yaptığı açıklamada, "Onlarla ilgileneceğiz ve onların komite toplantılarına katıldığından emin olacağız" dedi.
Adalet Bakanı Barr, nisan ayında Senato Adalet Komisyonu'nda Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in Rusya soruşturmasının sonuç raporuyla ilgili ifade vermişti.
Barr'ın Senato'daki oturumdan 1 gün sonra Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komisyonu'nda ifade vermesi beklenirken Barr, Temsilciler Meclisi'ne gelerek Kongre üyelerinin sorularını oturumda yanıtlamamış ve bu tavır, Kongre'ye meydan okuma olarak görülmüştü.
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