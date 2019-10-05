'Demokratlar, Trump yönetimi yetkililerinin nasıl tutuklanabileceğini araştırıyor'

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi mensubu Rashida Tlaib, Demokrat vekillerin, Beyaz Saray yetkililerinin Kongre tarafından çıkarılan mahkeme celplerine uymadıkları gerekçesiyle nasıl tutuklanabileceğini araştırdığını söyledi.

'Congress, Coffee and Conversation' etkinliğinde açıklamalarda bulunan Demokrat vekil Tlaib, Kongre tarafından suç duyurusunda bulunulan ve mahkeme celplerine meydan okuyan Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Adalet Bakanı William Barr'a işaret ederek, Demokratların Trump yönetimi yetkililerinin nasıl tutuklanabileceğine odaklandığını söyledi.

"İlk defa böyle bir durumla karşılaştık" diyen Tlaib, "Yani anlamaya çalışıyorlar, şaka değil, onları gidip alan Washington polisi mi olacak? Bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tlaib, yaptığı açıklamada, "Onlarla ilgileneceğiz ve onların komite toplantılarına katıldığından emin olacağız" dedi.

Adalet Bakanı Barr, nisan ayında Senato Adalet Komisyonu'nda Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in Rusya soruşturmasının sonuç raporuyla ilgili ifade vermişti.

Barr'ın ifade sırasındaki tutumu, Demokratlar tarafından eleştirilmişti.

Barr'ın Senato'daki oturumdan 1 gün sonra Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komisyonu'nda ifade vermesi beklenirken Barr, Temsilciler Meclisi'ne gelerek Kongre üyelerinin sorularını oturumda yanıtlamamış ve bu tavır, Kongre'ye meydan okuma olarak görülmüştü.