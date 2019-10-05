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    Kongre'deki Demokratlar, Beyaz Saray'dan Ukrayna belgelerini istedi

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'a yönelik başlattıkları azil soruşturması kapsamında, Beyaz Saray'dan Trump'ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile olan görüşmelerine ilişkin belgeleri talep etti.

    © AP Photo / Evan Vucci
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    ABD'de devam eden azil soruşturması süreci hız kazanırken Demokratlar, kritik bir adım atarak Beyaz Saray'dan resmen Ukrayna belgelerini istedi.

    Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi imzasıyla Beyaz Saray Özel Kalem Vekili Mick Mulvaney'e gönderilen mektup, azil süreci açısından önemli bir dönüm noktası kabul ediliyor.

    Mektupta, Trump'ın Ukrayna lideri ile olan görüşme belgelerinin ve ilgili diğer dokümanların, yasa ihlali olup olmadığının anlaşılması için ilgili komiteye gönderilmesi gerektiği belirtildi.

    Öte yandan Kongredeki Demokratlardan kendisine Ukrayna ile ilgili belgeleri teslim etmesi daveti gelen Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ekibi, bu tür bir talebi ciddiye almadıklarını açıkladı.

    © REUTERS / Leah Millis
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    Demokratlar ise Beyaz Saray'ın kendilerine herhangi bir yanıt vermemesinin 'adaletin engelleme' suçu kapsamında başlı başına bir 'azil sebebi' olabileceğini iddia ediyor.

    Konuyla ilgili henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmazken, Trump dünkü bir açıklamasında, Kongre'deki Demokratlardan gelecek bu tür taleplere yanıt vermeyebileceğini vurgulamıştı.

    Trump, ancak Demokratların azil soruşturması oylamasını Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapması durumunda soruşturmaya katılabileceğini ifade etmişti.

    Etiketler:
    Belge, Vladimir Zelenskiy, Donald Trump, Joe Biden, Ukrayna, Beyaz Saray, Demokratlar, Kongre, ABD
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