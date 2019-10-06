Rus vekil New York’a inişinde FBI tarafından sorgulandı: Rusya, ABD Dışişleri’ne protesto notası verdi

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, bir Rus milletvekilinin New York’a inmesi ardından havalanında bir FBI çalışanı tarafından sorguya çekilmiş olması nedeniyle ABD Dışişleri’ne protesto notası verdi.

Rus milletvekili İnga Yumaşeva, gece saatlerinde New York’taki havalimanlarından birisine inmesinin ardından ayrı bir odaya alınarak FBI tarafından sorguya çekildi.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, havalimanının ismi verilmedi ancak Yumaşeva’nın burada bir odaya alınarak, kendisini FBI çalışanı olarak tanıtan bir kişi tarafından bir saat boyunca sorgulandığı belirtildi.

Söz konusu FBI ajanının Yumaşeva’ya ‘sohbetlerine başka bir yerde devam etmeleri’ teklifinde bulunduğu da kaydedildi.

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov Yumaşeva’ya yapılanların kabul edilemez olduğunu belirtip söz konusu olay nedeniyle ABD Dışişleri’ne bir protesto notası verdiklerini ve onlardan olanları izah etmelerini istediklerini söyledi.

New York’a Rusya-ABD ilişkileriyle ilintili bir foruma katılmak için giden Yumaşeva, ABD’yi sık sık ziyaret ettiği bilinen bir isim. Zira Yumaşeva’nın Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’daki görevi, ABD Kongresi ile ilişkileri koordine etmek.

Bunun yanında Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin de Yumaşeva’nın FBI tarafından alıkonularak sorguya çekilmiş olmasını kınadı. Volodin söz konusu olayı ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi.

ABD kısa bir süre önce de BM Genel Kurulu için New York’a gitmesi gereken Rus heyetinin üyelerinden 10’una vize vermeyi reddetmişti. Bunun üstüne Moskova, Washington’ı uluslararası sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlamış, BM’nin genel merkezinin New York’tan başka bir yere taşınmasının gündeme alınması gerektiğini söylemişti.