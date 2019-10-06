Pompeo: Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasındaki gerilimin tırmanma riskinden endişeliyim

Pompeo, herhangi bir tarafın yapacağı hata ya da yanlış hesap nedeniyle Kıbrıs ile Türkiye arasındaki gerilimin artma riskinden endişe duyduğunu dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre Pompeo röportajda şunları söyledi:
“Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ya da başka herhangi bir ülkenin hata ya da yanlış hesap yapma riskinin bulunduğu durum beni her zaman endişelendirir. Bu tür bir hatanın ya da yanlış anlaşılmanın (Kıbrıs ve Türkiye arasında) gerilime neden olmasını istemeyiz."
'DİPLOMATİK ÇÖZÜM LAZIM'
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ettiğini savunmuş ve Washington'dan çözüm için ağırlığını koymasını istemişti.
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