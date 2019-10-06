Pompeo: Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasındaki gerilimin tırmanma riskinden endişeliyim

ABD Dışişleri Bakanı, herhangi bir tarafın hatasından ya da yanlış hesabından dolayı Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasındaki gerilimin artma riskinin kendisini endişelendirdiğini belirtti.

Yunan televizyonuna konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası toplumun Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıdığı Rum Yönetimi ile Türkiya arasundaki gerilimle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Pompeo, herhangi bir tarafın yapacağı hata ya da yanlış hesap nedeniyle Kıbrıs ile Türkiye arasındaki gerilimin artma riskinden endişe duyduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre Pompeo röportajda şunları söyledi:

“Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ya da başka herhangi bir ülkenin hata ya da yanlış hesap yapma riskinin bulunduğu durum beni her zaman endişelendirir. Bu tür bir hatanın ya da yanlış anlaşılmanın (Kıbrıs ve Türkiye arasında) gerilime neden olmasını istemeyiz."

'DİPLOMATİK ÇÖZÜM LAZIM'

"Bu nedenle Türkiye’nin gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları hakkında şöyle dedik: Bu sorunun çözümü için silahlı kuvvetlere başvuramayız. Diplomatik çözüm bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla evet, bu beni her zaman endişelendiriyor."

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ettiğini savunmuş ve Washington'dan çözüm için ağırlığını koymasını istemişti.