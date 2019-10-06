ABD'de azil soruşturması kızışıyor: Bir istihbaratçı daha Trump'ı ihbar etti

ABD'de bir istihbaratçının Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat rakibi Joe Biden'ı soruşturmasını istediğini resmen ihbar etmesinin Trump'a karşı azil soruşturması açılmasına neden olmasının ardından, ikinci bir istihbaratçının daha ifşaatta bulunduğu ortaya çıktı.

ABD'li istihbarat görevlisi olduğu belirtilen ilk ifşaatçıyı temsil eden hukuk şirketi yetkilisi avukat Mark Zaid, yine istihbarat görevlisi ikinci bir ifşaatçı daha olduğunu duyurdu. Her ikisini de temsil ettiğini belirten Zaid, ikincisinin Trump-Zelenskiy telefon görüşmesi hakkında birinci elden bilgiye sahip olduğunu vurguladı.

Zaid, ikinci ifşaatçının, Amerikan İstihbaratı Başmüfettişliği ile Trump'ın Ukrayna ilişkilerine dair konuştuğunu, ancak henüz bir şikayet mektubu sunmadığını belirtti.

Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan telefon görüşmesi, ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat çoğunluğun Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Zelenskiy'den Joe Biden ile oğlunun Ukrayna'daki yolsuzluklarının soruşturulmasını isteyen Trump, Ukrayna lideriyle görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunuyor.

Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda Amerikan yardımlarını devam ettirmekle tehdit ettiği iddiaları, azil soruşturmasını tetiklemişti.

Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını açıklamıştı.