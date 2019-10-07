Aktarılanlara göre Almanlar, 6 Ağustos 1915’te gaz saldırısı başlattı ve yapılan bu saldırıda kullanılan klor ve bromür, havadaki ve Rus askerlerinin akciğerlerindeki suyla etkileşime girerek hidroklorik aside dönüştü ve ‘Rusları içten eritmeye başladı’.
Almanlar, bu şekilde zehirlenen Rusları, gaz maskeleriyle alana hücum ederek kolaylıkla avlayacağını planlamışlardı. Ancak yeterli sayıda gazdan korunma gereçleri bulunmayan Rus askerler, karşı saldırıya geçti.
“Eriyen zombiler ordusu karanlığın içinden fırlayarak doğrudan 7 bin kişilik ordunun üzerine yöneldi” ifadelerinin kullanıldığı yazıda, yüzleri ve vücutları yara bere içindeki Rus askerleri gören Alman piyadelerin bir anda paniğe kapılarak, birbirilerini ezerek kaçmaya başladıkları ve kendi dikenli tellerinin üzerine düştükleri kaydedildi.
Hikâyeye göre çekilen Alman askerlerin çoğu Rusların topçu ateşiyle öldürüldü. Kalede geriye kalan birlikler ise 2 hafta sonra tahliye edildi.
Avrupa basını ise bu olayı ‘Attack of The Dead Men’ (Ölü Adamların Saldırısı) diye adlandırdı.
‘Eriyen Rus zombiler ordusunun’ saldırısı ABD basınında https://t.co/TR0rmX5p1e pic.twitter.com/e3YpNmzi0T— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 6, 2019
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