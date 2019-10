‘Eriyen Rus zombiler ordusunun’ saldırısı ABD basınında

Amerikan We Are The Mighty portalı, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osowiec Kalesinde Rus ve Alman orduları arasında yaşanan ve Avrupa basınında ‘Ölü Adamların Saldırısı’ diye adlandırılan çatışmayı anlatırken, Rus askerleri ‘eriyen zombiler ordusuna’ benzetti.