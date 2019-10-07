‘Eriyen Rus zombiler ordusunun’ saldırısı ABD basınında

Amerikan We Are The Mighty portalı, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osowiec Kalesinde Rus ve Alman orduları arasında yaşanan ve Avrupa basınında ‘Ölü Adamların Saldırısı’ diye adlandırılan çatışmayı anlatırken, Rus askerleri ‘eriyen zombiler ordusuna’ benzetti.

Sitede yayınlanan yazıda Birinci Dünya Savaşı sırasında, günümüzde Polonya sınırları içinde bulunan ve Rusya'nın Avrupa'ya girişi olan önemli noktalardan biri olan Osowiec bölgesinde Rus ve Alman orduları arasında meydana gelen çatışma anlatıldı.

Aktarılanlara göre Almanlar, 6 Ağustos 1915’te gaz saldırısı başlattı ve yapılan bu saldırıda kullanılan klor ve bromür, havadaki ve Rus askerlerinin akciğerlerindeki suyla etkileşime girerek hidroklorik aside dönüştü ve ‘Rusları içten eritmeye başladı’.

Almanlar, bu şekilde zehirlenen Rusları, gaz maskeleriyle alana hücum ederek kolaylıkla avlayacağını planlamışlardı. Ancak yeterli sayıda gazdan korunma gereçleri bulunmayan Rus askerler, karşı saldırıya geçti.

“Eriyen zombiler ordusu karanlığın içinden fırlayarak doğrudan 7 bin kişilik ordunun üzerine yöneldi” ifadelerinin kullanıldığı yazıda, yüzleri ve vücutları yara bere içindeki Rus askerleri gören Alman piyadelerin bir anda paniğe kapılarak, birbirilerini ezerek kaçmaya başladıkları ve kendi dikenli tellerinin üzerine düştükleri kaydedildi.

Hikâyeye göre çekilen Alman askerlerin çoğu Rusların topçu ateşiyle öldürüldü. Kalede geriye kalan birlikler ise 2 hafta sonra tahliye edildi.

Avrupa basını ise bu olayı ‘Attack of The Dead Men’ (Ölü Adamların Saldırısı) diye adlandırdı.

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