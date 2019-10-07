ABD'li catering şirketi Türkiye'ye giriş yaptı: İlk adım İncirlik'teki ABD üssü

ABD’nin en hızlı büyüyen catering şirketlerinden Barfresh, Türkiye’ye gelme kararı aldı.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Hollywood merkezli ABD’li Barfresh, Türkiye’ye ilk adımını İncirlik’teki ABD askeri üssüyle atıyor. Bir dönem taşınması ve kapatılması gündeme gelen İncirlik’teki ABD üssünün yemek tesislerini Barfresh yönetecek. ABD Silahlı Kuvvetleri ile anlaşma imzalayan Barfresh, Türkiye ile birlikte Güney Kore’deki üssün de yemekhanesinin idaresini alacak ve askerlerin yemeğini karşılayacak.

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İlk olarak Anlaşmanın bir parçası olarak, şirket başlangıçta 25 Güney Kore yemek mekanına ve bir 25 yemekhanenin yönetilmesi gündemde. Şirket ardından ABD’deki tesisler de dahil 169 lokasyonda hizmet verecek. Hisseleri ABD borsasında işlem gören Barfresh Food Group CEO'su Riccardo Delle Coste, “ABD Ordusu ile uluslararası bir genişleme sürecine girdik” dedi. Hatırlanacağı üzere 2015 yılında Adana İncirlik'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanlığınca üs içine aynı anda 800 kişiye hizmet verebilecek yemekhane yapılmıştı. Geçen yıl da İncirlik Hava Üssü dahil Türkiye’deki askeri tesisleri iyileştirmek için bir çalışma başlatan Washington, bunun için 30 milyon dolar harcayacağını açıklamıştı.