Kayıt
18:07 07 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Brett McGurk

    McGurk: Trump Başkomutan değil; Erdoğan'la bir telefon görüşmesinin ardından Rusya, İran ve IŞİD'e hediye verdi

    © REUTERS / Muhammad Hamed
    ABD
    URL'yi kısaltın
    1721
    Abone ol

    ABD Başkanı Donald Trump'ın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesinin ardından Ankara'nın Suriye'de Fırat'ın doğusuna planladığı harekata yeşil ışık yakması ve Amerikan askerlerini çekmeye başlamasına en sert tepkilerden biri, Ankara nezdinde 'istenmeyen adam' pozisyonundaki Brett McGurk'ten geldi.

    Donald Trump, Beyaz Saray'da Genç Siyah Liderlik Zirvesi'ni ağırlarken
    © REUTERS / YURI GRIPAS
    Trump: Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi
    Donald Trump'ın selefi Barack Obama'nın IŞİD Karşıtı Koalisyon Özel Temsilcisi olan ve Trump'ın Aralık 2018'de Suriye'den tamamen çekilme kararını açıklamasının ardından 2019 başında görevi bırakan Brett McGurk, Beyaz Saray'ın dün geceki Suriye açıklamasına karşı Twitter hesabından bir dizi paylaşım yaptı. Suriyeli Kürtlerin yönettiği bölgede 'Heval Brett' olarak anılan eski diplomat, ABD Başkanı'nın yanısıra Ankara'yı da sert dille hedef aldı.

    "Donald Trump bir Başkomutan değildir. Bilgi edinmeden, görüş alışverişi yapmadan düşüncesizce kararlar veriyor. Askeri personeli hiçbir destek olmadan tehlikeye sokuyor. Esip gürlüyor ve sonra hasımlar onun blöfünü gördüğünde ya da sert çıkan bir telefon görüşmesiyle karşılaştığında müttefiklerimizi korunmasız bırakıyor."

    "Trump'ın Erdoğan'la konuşmasının ardından Beyaz Saray'ın bu gece yaptığı açıklama, sahada olan biteni zerrece anlamaktan tümüyle yoksun olduklarını gösteriyor. 'ABD' elinde herhangi bir IŞİD esiri tutmamaktadır. Onların hepsi Trump'ın Türkiye'nin masasına servis ettiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) elindedir."

    "ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının IŞİD'in dirilişinin çekirdeğini barındırdığı uyarısını yaptığı Hol Kampı'ndaki 60 bin esiri idare etmeye Türkiye'nin ne niyeti ne arzusu ne de kapasitesi var. Tersine inanmak ulusal güvenliğimizle pervasızca kumar oynamaktır. Arka planı şurada: https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2019/09/FTF-Open-Letter.pdf"

    "Türklerin teklif ettiği 'güvenli bölge', Türkiye'nin sınırını Suriye'nin içine 30 km yayacak, buna Hıritsiyanların, Kürtlerin ve diğer savunmasız azınlıkların yaşadığı bölgeler dahil. Diplomatlarımız erken davranıp böyle bir yıkımı önlemeye yönelik bir plan üzerinde çalışıyordu. (ABD Dışişleri Bakanı) Mike Pompeo nerede?"

    "Aslında ABD'li yetkililer DSG'ye bir 'güvenlik mekanizması' planı imzalattı. Bu plan kapsamında Türkiye'nin sınırötesine geçmesinin önüne geçeceği gerekçesiyle sınırın Suriye tarafındaki tüm savunma bariyerleri kaldırıldı. ABD'nin Avrupa Komutanlığı EUCOM bunu tam da dün açıkladı. Trump bu planla ilgili hiç bilgilendirilmiş miydi?"

    "Politikayı ben idare ederken Trump benzeri bir düşüncesiz karar almıştı. Bunun üzerine istifa ettim, bununla ilgili yazdığım makaledeki her sözün arkasındayım. Bu gece bunun üzücü bir yeniden gösterimi yaşandı, ama daha da beteri gibi gözüküyor, çünkü aradan geçen zamanda ABD'li yetkililer DSG'yi kalmayı planladığımıza ikna etmişti." 

    "ABD'nin dış politika yelpazesinin özünde benzer bir kusur var: Minimalist bir başkan için maksimalist hedefler ile olguları değerlendirmek, seçenekler geliştirmek veya acil durumlara hazırlanmak süreçlerinin yokluğu birleşiyor. Personelimiz en ufak anlaşmazlık anında açıkta kalıyor."

    "Uzun lafın kısası: Trump bu gece yabancı bir liderle bir telefon görüşmesinin ardından Rusya, İran ve IŞİD'e hediye vermiştir."

    Etiketler:
    IŞİD, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Brett McGurk, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Fırat'ın doğusu, Suriye, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yürüyüş sırasında tırmandığı dağın 2 bin metre yükseklikte olduğunu belirten Putin, “Bulutlardan daha yüksek, çok daha yüksek… Bulutlardan daha yüksek bir yere tırmandık” dedi.
    Putin'in Sibirya tatilinden kareler
    Karikatür
    ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştireceği operasyon, ABD’nin ülkedeki varlığını sorgulatacaktır’
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet