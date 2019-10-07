Senatör Graham: Türkiye Suriye’ye girerse yaptırım kararı çıkarıp NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump’ın partisinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna girmesi durumunda Demokratlarla ortak bir yaptırım tasarısını getireceklerini ve Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını isteyeceklerini duyurdu. Graham, Trump’ın Kongre’den çıkacak Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını veto etmemesini umduğunu söyledi.

Graham, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile şimdi Suriye’deki durum hakkında konuştum. Suriye’ye girmesi halinde Türkiye’ye iki parti olarak yaptırımları getireceğiz ve IŞİD halifeliğinin yıkılmasında ABD’ye yardım eden Kürt güçlerine saldırmaları durumunda da Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız."

Just spoke to Sen @ChrisVanHollen about situation in Syria.



We will introduce bipartisan sanctions against Turkey if they invade Syria and will call for their suspension from NATO if they attack Kurdish forces who assisted the U.S. in the destruction of the ISIS Caliphate. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019

Trump'a "Türkiye’ye karşı yaptırımların veto edilmemesini umuyor ve bekliyoruz" çağrısı yapan Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörü, Trump’ın kararını 'Kürt müttefiklerini terk etme ve Suriye’yi Rusya, İran ve Türkiye’ye teslim etme kararı' diye niteledi.

Graham, 'bunun her radikal İslamcıyı steroid almışa çevireceğini, kötü adımlara enjeksiyon yapmanın iyi adamlar için mahvedici olacağını' öne sürdü.

Hope and expect sanctions against Turkey – if necessary – would be veto-proof.



This decision to abandon our Kurdish allies and turn Syria over to Russia, Iran, & Turkey will put every radical Islamist on steroids. Shot in the arm to the bad guys. Devastating for the good guys. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019

Hızını alamayan Graham şöyle devam etti:

*Sizin için kendini feda etmiş bir müttefiki bırakmak asla bilgece değildir.

*Selefinin hatalarını tekrarlamak asla bilgece değildir.

* Amerikan ulusal güvenliğini Türkiye ya da başka bir ulusun taşeron hizmerine bırakmak asla bilgece değildir.

* It is never wise to abandon an ally who has sacrificed on your behalf.



* It is never wise to repeat the mistakes of your predecessor.



* It is never wise to outsource American national security to Turkey or any other nation. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019

* Türkiye'nin IŞİD'i yeniden doğmaktan alıkoyma kabiliyetine sahip değil, onların birincil hedefi IŞİD değil, Kürtler.

* Aksine inanmak, bilgece olmaz.

* Turkey does not have the capability to keep ISIS from re-emerging and their primary target is the Kurds – not ISIS.



* It would be unwise to believe otherwise. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019

Graham bundan bir saat önce attı tweetlerde şu iddialarda bulundu:

"Bu düşüncesiz kararın en olası sonucu İran'ın Suriye'deki hakimiyetini ​garantiye almak olacaktır. ABD'nin artık kaldıraç gücü kalmamıştır ve Suriye eninde sonunda İsrail için bir kabusa dönüşecektir."

"IŞİD'e karşı savaşı Rusya, İran ve Türkiye'nin taşeronluğuna bırakmaının iyi bir fikir olduğuna inanmıyorum. Onlar Amerika'nın yüksek çıkarlarını düşünmez."