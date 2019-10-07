Pompeo: Yunanistan'ı Türkiye'nin bir ikamesi olarak görmüyoruz

Yunan Sky televizyonuna konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, sunucunun, ABD'nin askeri planlarında Türkiye’yi Yunanistan'la ikame etme olasılığıyla ilgili sorusuna, "Umarım, bu iki ülkenin aralarında böyle bir rekabeti yok" dedi.

ABD’li bakan, "Ben bu konuyu hiç böyle düşünmedim. Silahlı kuvvetlerimizin de böyle düşündüğünü sanmıyorum" diye konuştu.

Pompeo, Türkiye ve Yunanistan'a, her biri 'kendine özgü özelliklere, NATO ve ABD için iyi sonuçlar elde etmek için kendine has yeteneklere sahip' iki ülke olarak yaklaştıklarını da sözlerine ekledi.