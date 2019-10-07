Trump: Suriye'de hiçbir tarafı tutmuyorum, Erdoğan'a 'IŞİD'liler sizin sorumluluğunuz' dedim

ABD Başkanı Donald Trump, ''Suriye'de hiçbir tarafı tutmuyorum, Erdoğan'a 'IŞİD'liler sizin sorumluluğunuz' dedim'' açıklamasını yaptı.