ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, “Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum” dedi.
Ayrıntılar geliyor...
ABD Başkanı Donald Trump, ''Suriye'de hiçbir tarafı tutmuyorum, Erdoğan'a 'IŞİD'liler sizin sorumluluğunuz' dedim'' açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, “Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum” dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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