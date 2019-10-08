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01:42 08 Ekim 2019
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    Cumhuriyetçi ve Demokratlar, Trump'ın Suriye'den asker çekme kararına karşı ağız birliği yaptı

    © AP Photo / Evan Vucci
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme yönündeki kararı hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından tepkiyle karşılandı. Her iki taraftan da yapılan açıklamalar, benzer 'endişelere' işaret etti.

    Brett McGurk
    © REUTERS / Muhammad Hamed
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    ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat çevrelerden Başkan Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararına yönelik tepkiler yükseliyor.

    Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi karara ilişkin, "Bu karar bölgesel güvenlik ve istikrar için korkunç bir tehdit oluşturuyor ve Rusya, İran ve müttefiklerimize ABD’nin artık güvenilir bir ortak olmadığı konusunda tehlikeli bir mesaj gönderiyor" dedi. Pelosi, açıklamasında, Trump'a 'bu tehlikeli karardan dönme' çağrısında bulundu.

    Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise açıklamasında şunları söyledi:

    "Suriye'den ABD güçlerinin hızla geri çekilmesi yalnızca Rusya, İran ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad rejimine yarar sağlayacaktır. Bu karar, IŞİD ve diğer terörist grupların yeniden bir araya gelme riskini artıracak."

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    © REUTERS / Osman Orsal
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    Cumhuriyet Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ise mevcut durumun ABD'nin güvenilmez bir müttefik olduğunu gösterdiğini ve fekalete gebe olduğunu kaydetti.

    Graham, Senato'ya karara karşı çıkan ve kararın iptalini talep eden bir karar tasarısı sunacağını bildirdi.

    Diğer yandan Graham, Türkiye'nin Suriye'ye girmesi durumunda Demokrat Senatör Chris von Hallen ile birlikte yaptırım teklifi sunmayı planladıklarını dile getirdi.

    Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi Balkanı Michael McCaul ise, yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir Türk operasyonuna izin vermemesi gerektiğini belirterek, "Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve diğer yerel ortaklarımız, ABD'nin IŞİD'i yenmesine yardımcı olmak için büyük fedakarlıklar yaptı" dedi.

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    © REUTERS / Mike Segar
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    Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez de "Bu fevri geri çekiliş ABD'nin bu başkanla güvenilir bir partner olmadığı fikrini pekiştiriyor. Bu düşüncesiz karar, Ortadoğu'da yeni bir terörizm, isyan ve kaos dalgasına davetiye çıkaracak" açıklamasında bulundu.

    Bunun yanı sıra, daha önce Trump yönetminin Venezüella politikasına yönelik muhalif tutumuyla gündeme gelen Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, "Trump'ın hamlesi, sonsuz savaşlara bir son vermeyecek. Yapacağı şey Rusya, İran ve IŞİD'i ödüllendirmek. Bizi barışa yönlendirmiyor. Dünyaya siyasi çıkarlarının güvenilir liderlikten ve müttefiklerimize olan taahhütlerimizi kormaktan daha önemli olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.

    Etiketler:
    Mitch MConnell, Nancy Pelosi, Suriye, Cumhuriyetçi, demokrat, Donald Trump, ABD
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