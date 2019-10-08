Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanmasına mahkemeden onay

ABD New York Federal Bölge Hakimi Victor Marrero, avukatları tarafından Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanmasının engellenmesi için açılan davayı reddetti.

Marrero, Trump'ın son 8 yıllık vergi kayıtlarını talep eden Manhattan bölge savcılığının mahkeme celbine karşı, Trump'ın avukatlarınca açılan engelleyiciyi davayı geri çevirdi.

Hakim Marrero, kararında, Trump'ın avukatlarının gerekçelerini "Başkanlık dokunulmazlığının sınırsız ifadesi" şeklinde yorumlayarak, bunun "yürütmenin gücünün ötesine bir kullanım teşkil edeceği" anlamına geleceğini kaydetti.

Kararda, "Bu mahkeme, adli süreçte bu kadar kategorik ve sınırsız bir Başkanlık dokunulmazlığı iddiasını destekleyemez." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın avukatlarının, Hakim Marrero'nun kararını temyize götüreceği bildirildi.

'TRUMP'IN VERGİ KAYITLARI' TARTIŞMASI

Başkan Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde, vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

New York Times gazetesinin Ekim 2018'de gündeme getirdiği, "Trump'ın milyonlarca dolar vergi kaçırdığı" iddiaları da ABD gündemini uzun süre meşgul etmişti.