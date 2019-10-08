ABD'li üst düzey yetkili: Suriye'nin kuzeyinden çekilen birlikler farklı bölgelere konuşlandırılacak

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkilisi, Türkiye'nin şuan için Suriye'de beklenen askeri operasyonuna başlamadığını kaydetti.

Reuters'ın aktardığına göre telekonferans aracılığıyla gazetecilere açıklamada bulunan yetkili, 50 Amerikan birliğinin Türkiye'nin hedefinde bulunan bölgeden Suriye'nin farklı bölgelerine konuşlandırılacağını kaydetti.

Yetkili, Başkan Trump'ın askerlerin yerinin değiştirilmesi yönündeki kararının Suriye'den asker çekme anlamına gelmediğini belirtti.

Trump'ın söz konusu kararı, ABD'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.