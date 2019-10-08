NBC News: Erdoğan'ı yumuşatamayan Trump, Türkiye'nin Suriye operasyonunu kabul etti ve kaos çıktı

Trump'ın Ankara'nın Suriye'ye operasyon düzenlemesi ve bunun için ABD askerlerinin çekilmesini kabul etmesiyle sonuçlanan Erdoğan'la telefon görüşmesinin perde arkasını haberleştiren NBC News: Görüşme beklendiği gibi geçmedi, Suriye'ye girme konusunda son derece sert ve kararlı davranan Erdoğan'ı Trump'ın Beyaz Saray daveti de caydırmaya yetmedi.

ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın 6 Ekim'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin perde arkasını mercek altına aldı.

Trump Erdoğan'la telefon görüşmesinde Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyon düzenlemesini ve bunun için ABD askerlerinin çekilmesini kabul etmişti.

'Trump'ın Erdoğan'la görüşmesinin Türk ordusunun önünü açmasının ardından Suriye ve Washington'da kaos' başlıklı habere yer veren NBC News kanalı, üç halihazırda görevli ve eski ABD'li yetkilinin iddialarını aktardı.

'BM'DE TRUMP'LA BİRE BİR GÖRÜŞMEYİNCE ÖFKELENDİ' © REUTERS / Trump'tan Erdoğan açıklaması

Habere göre, pazar günkü telefon görüşmesi, Erdoğan'ın geçen ay BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Trump'la yüz yüze görüşmemesinden duyduğu öfkeyi yatıştırmak için gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın dünya liderlerinin New York'taki buluşmasında Trump'la sadece büyük bir resepsiyon vesilesiyle temas kurabilmesinden mutlu olmadığını ABD'li yetkililere bildirdiği belirtildi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump'ın 12 liderle yüz yüze görüşme içeren yoğun BM programının Erdoğan'la görüşmeye zaman bırakmadığını söyledi.

'HEM GÜVENLİ BÖLGEYİ HEM DE PATRIOT'U GÖRÜŞMEK İSTİYORDU'

Erdoğan'ın ise Washington'ın destek açıkladığı Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge planını ve Patriot füze savunma sistemlerinin potansiyel alımını görüşmek için Trump'la biraraya gelmek istediğini aktaran ABD'li yetkililer, BM zirvesi sonrası Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon planlamasının gözle görülür şekilde arttığını kaydetti.

'ADAM YERİNE KONULMADIĞINI DÜŞÜNDÜ'

Eski bir yetkili "Erdoğan BM'de Trump'la görüşemeyince adam yerine konulmadığını düşündü. O yüzden Trump onu yatıştırıp işi tatlıya bağlamak istedi" dedi.

Yetkililer, lakin pazar günkü telefon görüşmesinin beklendiği gibi geçmediğini, Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'ye girmesi konusunda son derece sert ve kararlı davrandığını, Trump'ın Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi için yaptığı davetin bile Erdoğan'ı caydırmaya yetmediğini söyledi.

'ORTA ÇAPLI OLURSA KABUL EDİLEBİLİR, BÜYÜK ÇAPLI OLURSA KABUL EDİLEMEZ'

Buna göre Trump, Erdoğan'a, güvenli bölge için alanı temizleyecek orta boyutta bir sınır ötesi harekatın kabul edilebilir, geniş çaplı muharebe operasyonlarına yol açacak büyük bir istilanın ise kabul edilemez olacağını söyledi.

'BÜYÜK OLURSA, ABD ASKERLERİ TAMAMEN ÇEKİLİR'

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump, Erdoğan'ı büyük bir askeri operasyon düzenlemesi halinde ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceği yönünde uyardığını dile getirdi.

Trump-Erdoğan görüşmesinin hemen ardından Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney Savunma Bakanı Mark Esper'i arayıp Başkan'ın kararıyla ilgili bilgilendirdi.

'BEYAZ SARAY AÇIKLAMASIYLA VERİLEN MESAJ'

Pazar gecesi Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'dan "Türkiye kısa süre içinde uzun zamandır planladığı Suriye'nin kuzeyine operasyon için ileri adımlar atacak" açıklaması geldi. Açıklamada 'ABD güçlerinin bu operasyona destek vermeyeceği ya da müdahil olmayacağı ve sözkonusu bölgede kalmayacağı' ifade edildi.

'TRUMP OPERASYONA KARŞI ÇIKTI, AMA ERDOĞAN'A SÖZÜNÜ DİNLETEMEDİ'

Üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre, telefon görüşmesinde, Trump, Türkiye'nin askeri operasyon düzenlemesi fikrini sert üslupla reddetti ve Erdoğan'a, güvenli bölge düzenlemeleri işlediğinden meseleyi halletmeyi iki ülke ordularına bırakmaları gerektiğini söyledi. Ama Erdoğan ısrar etti. Nihayetinde Trump, Erdoğan'a, "Eğer bunu yaparsanız destek almayacaksız" tadında şeyler söyledi.

Bu yetkiliye göre Grisham'ın pazar geceki açıklamasıyla verilmek istenen mesaj, Trump'ın karşı çıkmasına rağmen Türkiye'nin askeri operasyon düzenlemeye karar verdiği, ABD'nin bu operasyonu desteklemeyeceği ama iki ateş arasında kalmamaları için askerlerini geri çekeceği yönündeydi.

'WASHINGTON'DAKİLER, SURİYE'DEKİ KÜRTLER VE DÜNYA BAŞKENTLERİNE ŞOK'

Trump yönetimindekilerin, Kongre'dekilerin ve dünya başkentlerinin pek çoğu ABD Başkanı'nın kararını ilk kez Grisham'ın bu açıklamasıyla öğrenirken, Suriye'de ABD ile işbirliği yapan Kürt güçlerinden 'hıyanet' tepkisi geldi.

Trump ve yönetiminden yetkililer, pazartesi gününü hem kendi Cumhuriyetçi Parti hem de muhalif Demokrat Parti saflarından yükselen eleştirilerin yarattığı olumsuz etkiyi dizginleme çabasıyla geçirdi.

POMPEO DA KATILDI

Bir ABD Dışişleri yetkilisi, Trump-Erdoğan görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğunu söylerken, NBC News, Pompeo'nun aralık ayında yine Erdoğan'la telefon görüşmesinin ardından yaptığı tüm ABD askerlerini Suriye'den çekme ve kontrolü Türkiye'ye devretme açıklamasına Pompeo'nun karşı çıkmışlığını hatırlattı.