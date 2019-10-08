Trump'tan Türkiye'yi hem öven hem tehdit eden tweetler: Erdoğan 13 Kasım'da misafirim olacak

Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakıp Suriye'den çekilme kararıyla ABD'de tepki çeken Başkan Donald Trump, bu konudaki twetlerine yenilerini eklerken Türkiye'yi önce övdü, sonra tehdit etti, Kürtleri de yüzüstü bırakmadığını savundu.

Trump, Beyaz Saray'a davet ettiği AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da ağırlayacağını açıkladığı tweetlerinde 'bitmek bilmeyen savaşları bitirin' (End the endless wars) etiketini de kullandı.

Dün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarında "Limiti aşarsan ekonomini yok ederim" tehdidinde bulunmuş olan Trump, bu kez şunları yazdı:

"Pek çok insan Türkiye'nin ABD'nin büyük ticaret ortağı olduğunu, aslında bizim F-35 savaş jetlerinin gövdesindeki çelik çerçeveyi yaptığını unutuyor. Onlarla iş yapması, muhatap olması iyi olmuştur; (Suriye'nin) İdlib vilayetinde pek çok canın kurtarılmasında bana yardım ettiler..."

So many people conveniently forget that Turkey is a big trading partner of the United States, in fact they make the structural steel frame for our F-35 Fighter Jet. They have also been good to deal with, helping me to save many lives at Idlib Province, and returning, in very..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

"Daha hapis yatacağı uzun yıllar bulunan Pastor Brunson'ı ​talebim üzerine çok sağlıklı biçimde geri gönderdiler. Şunu da hatırlayın, burası önemli, Türkiye NATO'da itibarı olan önemli bir üye. (Erdoğan) 13 Kasım'da benim misafirim olarak ABD'ye geliyor."

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

Bunları Washington'da en çok tepki çeken 'Kürtleri kaderine terk etme'​ meselesine değinen tweetleri izlerken yine Türkiye'ye 'ekonomiyi yok etme' tehdidini yöneltti:

"Suriye'den ayrılma sürecinde olabiliriz, ama özel bir halk ve harika savaşçılar olan Kürtleri asla yüzüstü bırakmadık. Aynı şekilde NATO ve ticaret ortağı Türkiye ile ilişkimiz çok iyi olagelmiştir. Türkiye'nin halihazırda kalabalık Kürt nüfusu var..."

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

"Ve bizim Suriye'nin o kesiminde sadece 50 askerimizin kalması ve onların da yer değiştirmesine rağmen Türkiye'nin gereksiz bir savaşının ekonomilerini ve kendilerinin çok kırılgan para birimini mahvedeceğini tümüyle anlıyorlar. Biz Kürtlere mali olarak ve silahlarla yardım ediyoruz!"

....understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

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