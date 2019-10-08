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16:53 08 Ekim 2019
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    Artık resmen 'ABD'nin en büyük seri katili': FBI, 93 kadını öldürdüğünü söyleyen Samuel Little'ı doğruladı

    © AP Photo / Nick Ut
    ABD
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    FBI, 35 yıl içerisinde 90’dan fazla kadını boğarak öldürdüğünü söyleyen mahkûm Samuel Little’ın iddialarını doğruladı ve onun 'ABD tarihinin en büyük seri katili' olduğunu belirtti.

    ABD'nin en kanlı seri katili değişiyor: 90 kadını öldürdüğünü itiraf etti - samuel little
    © AP Photo / Ector İlçesi Teksas Şerif Ofisi
    ABD'nin en kanlı seri katili değişiyor: 90 kadını öldürdüğünü itiraf etti
    2012 yılından beri Kaliforniya’da parmaklıklar ardında olan 79 yaşındaki Samuel Little’ın geçen yıl ‘1970 ile 2005 yılları arasında farklı eyaletlerde 93 kişiyi öldürdüğü’ şeklindeki itirafı doğrulandı.

    ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, pazar günü yaptığı basın açıklamasında uzmanların Little'ın tüm itiraflarının doğru olduğuna inandığını açıkladı. Ayrıca şimdiye kadar 50 cinayetin Little tarafından işlendiğini teyit edildiği belirtildi. Uzmanların Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada ve Louisiana’daki beş dosyayla ilgili yeni bilgilere ulaştığı da aktarıldı.

    FBI, Little’ın ABD tarihinin en büyük seri katili olduğunu kaydetti.

    ÖLDÜRDÜĞÜ KADINLARI ÇİZMİŞ

    Açıklamayla birlikte FBI, Samuel Little tarafından öldürülen 30 kişinin, yine onun tarafından hapishanede çizilen renkli resimlerini de yayımladı. Bu kişilerin çoğu siyah kadınlardan oluşuyor. Little kurbanlarının ‘hepsini boğazladığını, sadece birini suda boğduğunu’ belirtiyor.

    © AFP 2019 / HO
    FBI, Samuel Little tarafından öldürülen 30 kişinin, yine onun tarafından hapishanede çizilen renkli resimlerini de yayımladı. Bu kişilerin çoğu siyah kadınlardan oluşuyor.

    'CESET HÂLÂ YUVARLANIYORDU'

    FBI, Samuel Little’ın sorgusundan bazı videolar da paylaştı. Görüntülerden birinde, 1993'te boğarak öldürdüğü bir kadının cesedini tenha bir yolda nasıl yokuş aşağı yuvarladığını anlatan Little, "Sonra tali bir yolda bir ses duydum, bu cesedin hâlâ yuvarlandığı anlamına geliyordu" diyor.

    Fotoğraf: Bob Chamberlin / LA Times
    79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı
    Bir diğer videoda ise Little, New Orleans'ta öldürdüğü bir başka kadın için, "Güzel bir kadındı, açık tenliydi. Bir kadına göre uzun boyluydu. Güzel hatları vardı ve eh, arkadaş canlısıydı" diye konuşuyor. Little’ın kadını anlatırken gülümsemesi dikkat çekiyor.

    DOSYALAR RAFTAN İNİYOR

    Daha önce Samuel Little'ın öldürdüğü kişilerin çoğunun aşırı dozda uyuşturucu, kaza ya da belirlenemeyen nedenlerden öldüğü açıklanmış, bazı cesetler bulunamamıştı. Little’ın itiraflarının ardından ABD genelinde işlenen, çözülemediği için rafa kaldırılan cinayet dosyaları inceleniyor.

    Andrey Çikatilo
    © AFP 2019 / Sergey Kuznetsov
    Dünyanın en ünlü seri katilleri
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    Birden fazla müebbet hapis cezası bulunan Little’ın, polisle ‘son derece iyi bir işbirliği yaptığı’ ifade ediliyor.

    ABD genelinde 19 eyalette cinayet işlediği belirtilen Little, ilk kez 1961'de bir mobilya mağazasını soymak suçundan hapse girmiş ve üç yıl sonra salıverilmişti. Little 1964-75 yılları arasında 11 eyalette hırsızlık, tecavüz girişimi, dolandırıcılık ve kamu görevlilerine saldırı gibi suçlardan 26 kez gözaltına alındı.

    1982 ve 1984'te iki farklı cinayet suçlamasından aklanan Little, daha sonra arabasında bir kadını boğmaya çalışmaktan iki-buçuk hapis yatmış, sonrasında serbest kalmıştı.

    2012'de tutuklanan Little, 1987'de işlenen bir cinayetle bağlantılı olarak iki yıl sonra müebbet hapis cezasına çarptırılmış, zaman içinde sorgularında cinayetleri itiraf etmeye başlamıştı.

    Etiketler:
    FBI, Kadın, Cinayet, Samuel Little, Seri katil, ABD
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