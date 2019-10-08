NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye’ye geliyor, gündem gizli tutuluyor

NATO’dan yapılan açıklamada, “NATO Genel Sekreteri, 11 Ekim 2019 cuma günü Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek. İstanbul’da ülkenin üst düzey yönetimiyle görüşme yapılacak” dendi.

Ayrıca Stoltenberg’in 9 Ekim İtalya, 10 Ekim'de Yunanistan’ı ziyaret edeceği belirtildi, yani söz konusu olan NATO’nun Akdeniz ülkelerine planlı ziyaret.

Stoltenberg’in İstanbul’da kimlerle görüşeceği ise henüz belli değil. Görüşmelerin gündemi de belirtilmedi.