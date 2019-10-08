Senatör Graham: Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki en büyük destekçilerinden biri olan Graham'dan bir kez daha Türkiye'ye yaptırım mesajı geldi.

Graham, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" ifadelerini kullandı.

If Turkey moves into northern Syria, sanctions from hell – by Congress – will follow.



Wide, deep, and devastating sanctions. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2019

​Graham dün de Suriye’ye girerse Türkiye'ye karşı Kongre’den yaptırım kararı geçireceklerini ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti.

Trump'a "Türkiye’ye karşı yaptırımların veto edilmemesini umuyor ve bekliyoruz" çağrısı yapan Graham ayrıca, "Türkiye IŞİD'i dirilmekten alıkoyma kabiliyetine sahip değil, onların birincil hedefi IŞİD değil, Kürtler" demişti.