Pentagon: Askerlerimizi güvenlikleri için olası operasyon bölgesinden çektik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı açıklamada , Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin olası operasyon bölgesinden çekildiğini kaydetti.

"Hâlâ güvenli bölge fikrini destekliyoruz" diyen Hoffman, ABD'nin Suriye'deki asker sayısında bir değişiklik yapılmadığını belirtti.

Açıklamasında, "Maalesef Türkiye tek taraflı hareket etmiştir" ifadeleri kullanan Hoffman, Trump'ın bölgeden asker çekme kararını, son birkaç güne kadar Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile haberleşerek verdiği bilgisini paylaştı.

Just in: Pentagon spokesperson denies Defense Secretary Esper and Chairman Milley were blindsided by Trump's decision to pull US forces from northern #Syria, saying that they "were consulted over the last several days by the president." @ChiefPentSpox pic.twitter.com/XH91u7bYnS — Elizabeth McLaughlin (@Elizabeth_McLau) October 8, 2019

Hoffman, açıklamasında Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) durumuna ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

Bakan Esper, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanmış, ardından paylaşımını silmişti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise "Bakan (Mark) Esper ve Genelkurmay Başkanı (Orgeneral Mark) Milley, Türk mevkidaşlarına tek taraflı adımların Türkiye için risk teşkil edeceğini ifade ettiler. Başkan'ın da ifade ettiği üzere Türkiye diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte ABD öncülüğündeki operasyonlarda ele geçirilen IŞİD savaşçılarından sorumlu olacaklar" denilmişti.