ABD'li senatör: Trump, Suriye kararını gözden geçirebilir

Politico muhabiri Sarah Ferris'e konuşan Cassidy, "Anladığıma göre Başkan Trump, Suriye'den çekilme kararını gözden geçiriyor. Bence Kürtleri yüzüstü bırakmamalıyız" dedi.
© AFP 2019 / Ethan Miller
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme yönündeki kararı hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Son olarak bugün açıklama yapan Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörü Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyonu gerçekleştirmesi durumunda "cehennemden gelme" yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.
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