Trump: Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği IŞİD esirlerini devralmak ZORUNDA

ABD Başkanı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna planladığı harekata yeşil ışık yakmasının perde arkasına ışıkları açan bir tweet attı: Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği IŞİD esirlerini devralmak ZORUNDA

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2019 tweet dizine, Beyaz Saray'ın "Türkiye Kuzey Suriye'ye uzun zamandır plandığı operasyonunu ilerletiyor" diyerek bölgede yakalanan tüm IŞİD savaşçılarından Türkiye'nin sorumlu olacağı açıklamasını alıntılayıp yanıtlayarak başladı:

"Çeşitli gruplar arasında çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Avrupa'nın geri dönmelerini reddettiği esir alınmış IŞİD savaşçılarını Türkiye devralmak ZORUNDA. Aptalca bitmek bilmeyen savaşlar bizim için bitiyor!"

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

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