Pompeo, İran tankerinin Suriye'de petrol boşalttığını iddia etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası krizin merkezinde yer alan İran tankeri ‘Adrian Darya 1’e ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaşarak, tankerin Suriye’ye petrol boşalttığını iddia etti.

Twitter hesabından Adrian Darya 1’e ait olduğunu belirttiği iki uydu görüntüsü paylaşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Adrian’ın petrolü Suriye’de boşaltıldı, İran’ın Birleşik Devletler’e ve Cebelitarık’a yalan söylediğini kanıtlıyor. Bu terörist petrol (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’ın savaşına ve İran’ın sekter şiddetine kaynak sağlayacak” dedi.

Avrupa Birliği’ne çağrı yapan Pompeo, bu hareketin kınanmasını ve İran’dan hesap sorulmasını talep etti.

Oil from the #AdrianDarya1 has been offloaded in Syria, proving that Iran lied to the UK and Gibraltar. This terrorist oil will fund Assad’s war and Iran’s sectarian violence. EU members should condemn this action, uphold the rule of law, and hold Iran accountable. pic.twitter.com/4GPZpdYU8b — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 9, 2019

Mike Pompeo geçen hafta da tankere ait görüntü paylaşarak, “İran Dışişleri Bakanı Zarif’in, Adrian Darya 1’nın Suriye’ye petrol taşımayacağına dair İngiltere’ye verdiği söze rağmen, şimdi Suriye kıyılarından petrol aktarıyor” demişti.

Ancak uluslararası tanker takip kurumu ‘Tanker Traficers’, kendilerine ait görüntüleri kullanan Pompeo’yu ‘raporları saptırmak ve itibarlarına zarar vermekle’ suçlamıştı.

İran'a ait eski adı ‘Grace 1’ olan Adrian Darya 1 tankeri, 4 Temmuz’da ABD’nin ‘Suriye’ye petrol taşıyor’ şikâyeti üzerine İngiltere’ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından alıkonulmuştu.

Yaklaşık altı haftalık sürecin sonunda tanker, ABD'nin gemiyi alıkoyma talebini sürdürmesine rağmen serbest bırakılmıştı.

Tankerin nereye gittiği belirsizliğini korumuş, son olarak Doğu Akdeniz'de Kıbrıs ile Suriye arasında olduğu tespit edilmişti.

Tanker ve kaptanı, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım listesinde yer alıyor.

ABD, İran’ı İngiltere ve Cebelitarık’a verdiği sözlere rağmen Suriye’ye petrol satmakla suçluyor. İran ise bu suçlamaları ve Suriye limanına demirledikleri iddialarını reddediyor.

Tahran, son olarak tankerdeki petrolün özel bir şirkete satıldığını açıklamıştı.