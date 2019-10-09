Pompeo, İran tankerinin Suriye'de petrol boşalttığını iddia etti

Avrupa Birliği’ne çağrı yapan Pompeo, bu hareketin kınanmasını ve İran’dan hesap sorulmasını talep etti.
Oil from the #AdrianDarya1 has been offloaded in Syria, proving that Iran lied to the UK and Gibraltar. This terrorist oil will fund Assad’s war and Iran’s sectarian violence. EU members should condemn this action, uphold the rule of law, and hold Iran accountable. pic.twitter.com/4GPZpdYU8b— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 9, 2019
Ancak uluslararası tanker takip kurumu ‘Tanker Traficers’, kendilerine ait görüntüleri kullanan Pompeo’yu ‘raporları saptırmak ve itibarlarına zarar vermekle’ suçlamıştı.
İran'a ait eski adı ‘Grace 1’ olan Adrian Darya 1 tankeri, 4 Temmuz’da ABD’nin ‘Suriye’ye petrol taşıyor’ şikâyeti üzerine İngiltere’ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından alıkonulmuştu.
Tankerin nereye gittiği belirsizliğini korumuş, son olarak Doğu Akdeniz'de Kıbrıs ile Suriye arasında olduğu tespit edilmişti.
Tanker ve kaptanı, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım listesinde yer alıyor.
ABD, İran’ı İngiltere ve Cebelitarık’a verdiği sözlere rağmen Suriye’ye petrol satmakla suçluyor. İran ise bu suçlamaları ve Suriye limanına demirledikleri iddialarını reddediyor.
Tahran, son olarak tankerdeki petrolün özel bir şirkete satıldığını açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)