Graham: Kongre'de Erdoğan'a ağır bedel ödetme çabasına liderlik edeceğim

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörü Lindsey Graham, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı Twitter'dan bir dizi açıklama yaptı.

Twitter'da #StandWithTheKurds (KürtlerleBirlikteDurun) etiketini de kullanmaya başlayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, günlerdir Türkiye'ye gözdağı veren mesajlarına bugün yenilerini ekledi:

"Medyadaki haberler doğruysa ve Türkiye Suriye'nin kuzeyine girdiyse, bir felaket yapım aşamasında demektir."

If media reports are accurate and Turkey has entered northern Syria — a disaster is in the making. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019

"Trump yönetimi tarafından utanmazca terk edilen Kürt müttefiklerimiz için dua edelim. Bu hamle IŞİD'in dirilişini garanti eder."

"Kongre'de Erdoğan'a ağır bedel ödetme çabasına liderlik edeceğim."

Will lead effort in Congress to make Erdogan pay a heavy price. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019

"İşlemiş olan güvenli bölge konseptine geri dönmek için hala zaman varken rota değiştirmesini Başkan Trump'tan talep ediyorum."

I urge President Trump to change course while there is still time by going back to the safe zone concept that was working. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019

"Amerikan izolasyonizmi 2. Dünya Savaşı'ndan önce, 11 Eylül'den önce işe yaramadı, şimdi de yaramayacak. IŞİD'le savaş sözkonusu olduğunda, Amerikan ulusal güvenliğini Rusya, İran ve Türkiye'nin taşeronluğuna emanet etmek kötü bir fikir. Aksine inanmak, çok tehlikeli."

American isolationism:



* Did not work before WWII.

* Did not work before 9/11.

* Will not work now.



When it comes to fighting ISIS it's a bad idea to outsource American national security to Russia, Iran, and Turkey.



To believe otherwise is very dangerous. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019

​Graham, dün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat gerçekleştirmesi durumunda 'cehennemden gelme yaptırımlarla karşı karşıya kalacağına' dair paylaşımlarda bulunmuştu.

Cumhuriyetçi senatör, önceki gün "Türkiye Suriye’ye girerse yaptırım kararı çıkarıp NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız" tehdidinde bulunmuştu.