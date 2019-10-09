Trump: Suriye'deki Kürt nüfusunu ortadan kaldırırsa Türkiye'nin ekonomisini mahvederim

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat doğusuna yönelik askeri operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor" diyen Trump, "PKK, Türkiye'nin düşmanı. Uzun yıllardır mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'deki Kürt nüfusunu ortadan kaldırabileceği ihtimali konusunda endişelenip endişelenmediği yönündeki soruya Trump, "Bu olursa (Türkiye'nin) ekonomisi mahvederim" dedi. Trump, "Bunu Rahip Brunson olayında yaptım" diye konuştu.

ABD Başkanı, "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya yayılacaktı" diyerek "Türkler, aynı bizim gibi IŞİD'lilerin serbest kalmasını istemiyor. Erdoğan'ın rasyonel davranacağını umuyorum" yorumunu yaptı.

Eski Başkan Obama'yı hedef alan Trump "Başkan Obama'nın PKK ile anlaşma yapması büyük bir hataydı" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Trump, "Kürtler ABD'ye İkinci Dünya Savaşı'nda ya da Normandiya çıkarmasında yardım etmediler" dedi.