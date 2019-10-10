ABD'li senatörler, Türkiye'nin Suriye'den çıkmaması halinde geniş çaplı yaptırımlar önerdi

Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Senatör Chris Van Hollen ile Türkiye'ye yönelik ciddi yaptırımlar konusunda iki taraflı bir anlaşmaya varmış olmaktan mutluyum. Yönetim, Türkiye'ye karşı hareket etmeyi reddederken, iki taraflı güçlü bir destek bekliyorum" dedi.
Graham, "Kongre üyelerinin çoğu, IŞİD'e karşı güçlü müttefik olan Kürtleri terk etmenin yanlış olacağına inanıyor" diye kaydetti.
I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019
While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3
Van Hollen ise açıklamasında "Bugün Senatör Lindsey Graham ve ben, söylenmiş olduğu üzere Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik devam etmekte olan yanıt verme amaçlı yaptırım taslağını duyuruyoruz. Bu yaptırımlar Erdoğan ve ordusu için acil, kapsamlı bir sonuç doğuracak" ifadelerini kullandı.
Today @LindseyGrahamSC and I are announcing a framework for sanctions against Turkey to respond to their military operation in northeastern Syria, which is already underway. These sanctions will have immediate, far-reaching consequences for Erdogan and his military. pic.twitter.com/VhzaDB2OYU— Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) October 9, 2019
Van Hollen, "Tasarımız; Türkiye'nin siyasi liderliği, Türkiye ile askeri işlemler, Türkiye'nin iç enerji sektörü; aynı zamanda ABD'nin Türkiye'ye askeri desteğini önleme, tetikleyici 2017 CAATSA yaptırımları, Türk liderliğinin ABD vizesine erişimini kısıtlamayı içeriyor" paylaşımını yaptı.
Our bill includes sanctions on:— Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) October 9, 2019
→ Turkey's political leadership
→ Military transactions with Turkey
→ Turkey's domestic energy sector
It will also:
→ Prohibit U.S. military support for Turkey
→ Trigger 2017 CAATSA sanctions
→ Restrict U.S. visas for Turkish leadership https://t.co/nugcPRlMFD
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