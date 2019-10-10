ABD'li senatörler, Türkiye'nin Suriye'den çıkmaması halinde geniş çaplı yaptırımlar önerdi

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerin Türkiye'nin Suriye'den çıkmaması halinde geniş çaplı yaptırımlar önerdiği bildirildi.

ABD'de Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Lindsey Graham ve Demokrat Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda anlaştıklarını açıkladı. Yaptırım listesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ismi yer alıyor.

Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Senatör Chris Van Hollen ile Türkiye'ye yönelik ciddi yaptırımlar konusunda iki taraflı bir anlaşmaya varmış olmaktan mutluyum. Yönetim, Türkiye'ye karşı hareket etmeyi reddederken, iki taraflı güçlü bir destek bekliyorum" dedi.

Graham, "Kongre üyelerinin çoğu, IŞİD'e karşı güçlü müttefik olan Kürtleri terk etmenin yanlış olacağına inanıyor" diye kaydetti.

I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.



While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019

Van Hollen ise açıklamasında "Bugün Senatör Lindsey Graham ve ben, söylenmiş olduğu üzere Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik devam etmekte olan yanıt verme amaçlı yaptırım taslağını duyuruyoruz. Bu yaptırımlar Erdoğan ve ordusu için acil, kapsamlı bir sonuç doğuracak" ifadelerini kullandı.

Today @LindseyGrahamSC and I are announcing a framework for sanctions against Turkey to respond to their military operation in northeastern Syria, which is already underway. These sanctions will have immediate, far-reaching consequences for Erdogan and his military. pic.twitter.com/VhzaDB2OYU — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) October 9, 2019

Van Hollen, "Tasarımız; Türkiye'nin siyasi liderliği, Türkiye ile askeri işlemler, Türkiye'nin iç enerji sektörü; aynı zamanda ABD'nin Türkiye'ye askeri desteğini önleme, tetikleyici 2017 CAATSA yaptırımları, Türk liderliğinin ABD vizesine erişimini kısıtlamayı içeriyor" paylaşımını yaptı.