Pompeo: ABD, Türkiye'ye Suriye'yi işgal etmesi için yeşil ışık yakmadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'un Ankara'ya Suriye'ye askeri operasyon için yeşil ışık yakmadığını söyledi. Pompeo, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının olduğunu da dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

PBS kanalına röportaj veren Pompeo, Washington'un Ankara'ya Suriye saldırı için yeşil ışık yakmadığını söyledi.

Türkiye'nin meşru güvelik kaygılarının olduğunu dile getiren Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Amerikan askerlerini bölgeden zarar görmeden çekme yönünde karar aldığını ifade etti.

Pompeo, Suriyeli Kürtler tarafından yakalanan yaklaşık 12 bin IŞİD militanının, Türkiye'nin operasyonu nedeniyle yeniden organize olmak için serbest bırakılabileceği yönündeki iddialardan kaynaklanan endişelerin yersiz olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, son açıklamasında "Türkler, aynı bizim gibi IŞİD'lilerin serbest kalmasını istemiyor. Erdoğan'ın rasyonel davranacağını umuyorum" demişti.