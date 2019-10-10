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10:42 10 Ekim 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Kürtler, 2. Dünya Savaşı'nda bize yardım etmedi

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ABD
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (38)
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    ABD Başkanı Donald Trump, “Kürtler 2. Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler, Normandiya’da bize yardım etmediler. Kendi toprakları konusunda yardımcı oldular. Bu farklı bir şey. Kaldı ki Kürtlere inanılmaz derecede büyük miktarda silah ve mühimmat anlamında para harcadık" dedi.

    Trump, bugün Beyaz Saray'da, Suriye kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    © REUTERS / Leah Millis
    Trump: Suriye'deki Kürt nüfusunu ortadan kaldırırsa Türkiye'nin ekonomisini mahvederim
    Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunan Trump, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" ifadesini kullandı.

    ‘OBAMA’NIN PKK İLE ANLAŞMA YAPMASI BÜYÜK HATAYDI’

    Ayrıca YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Başkan Obama’nın PKK ile anlaşma yapması büyük hataydı. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

    Trump, ABD'nin Ortadoğu'daki varlığını da "en kötü hata" olarak nitelendirdi.

    ‘BİZ BU SAVAŞIN ORTASINA BIRAKILDIK’

    Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet
    © AA /
    Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Trump ile Erdoğan operasyonun kapsamı konusunda tam olarak anlaştılar
    Trump, Suriye'nin kuzeyi hakkında Türkiye ile 3 yıldır konuştuğuna değinerek, şunları söyledi:

    "Türkiye bunu (ABD'nin bölgeden askerini çekmesini) bildiğiniz gibi uzun yıllardır istiyor. Onlar birbiriyle (Türkiye ve PKK) yıllardır savaşıyor. Biz bu savaşın ortasına bırakıldık. Bunun sadece 30 gün sürmesi gerekiyordu ama yıllardır oradayız. Şimdi taraflarla konuşarak oradan çıkma zamanı. Erdoğan'a ne hissettiğimizi söyledik ama her iki tarafla da konuşuyoruz."

    ABD'nin bölgede askeri olmadığına işaret eden Trump, "Artık sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz" dedi.

    IŞİD AÇIKLAMASI

    ABD'nin birçok IŞİD mensubunu da yakaladığına vurgu yapan Trump, "Kürtler bu IŞİD mensuplarına göz kulak oluyor, onlar olmazsa Türkiye göz kulak olacak. Türkiye'de en az bizim kadar bunların dışarıda gezmesini istemiyor" ifadelerini kullandı.

    ‘ERDOĞAN'IN AKILLICA DAVRANACAĞINA EMİNİM’

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    Trump Türkiye'nin ekonomisine yönelik daha önceki tehditlerine ilişkin de "Bunu daha önce Rahip Brunson olayında yaptım. Erdoğan'ın orada (Suriye'nin Kuzeydoğusunda) akıllıca davranacağına eminim, öyle umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    ABD'nin elindeki IŞİD'lilerin birçoğunun Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin vatandaşı olduğunu ancak bu ülkelerin bu kişileri geri almak istemediğini belirterek, "Bu kişiler benim ülkemden oraya gitmedi. Onlara (Avrupa ülkelerine) büyük bir iyilik yaptım" görüşünü paylaştı.

    ‘BAŞKA ÜLKELERİN YAPMASI GEREKENLERİ BİZ YAPIYORUZ’

    Donlad Trump
    © AP Photo / Evan Vucci
    Trump: Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği IŞİD esirlerini devralmak ZORUNDA
    Trump, ABD'nin bölgedeki varlığını da "bataklık" olarak yorumlayarak, "Şu anda orada başka ülkelerin yapmaları gereken işleri yaparak polislik faaliyeti gösteriyoruz. Rusya'nın, İran'ın, Irak'ın, Türkiye'nin, Suriye'nin yapması gerekenleri biz yapıyoruz. Bunu onlar yapmalı. Biz niye bunu 7 bin mil uzaktan yapalım ki?" ifadesini kullandı.

    ‘GEREKİRSE YAPTIRIMLARDAN DAHA DA ÖTEYE GEÇEBİLECEĞİMİ SÖYLEDİM’

    Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in Türkiye'ye karşı yaptırım tehditlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Ben zaten Erdoğan'a gerekirse yaptırımlardan daha da öteye geçebileceğimi söyledim. Sanırım Lindsey burada (Suriye) 200 yıl daha durmak istiyor. Ama ben bu konuda hemfikir değilim" diye konuştu.

    ‘ADALETSİZLİK YAPARSA BÜYÜK BİR EKONOMİK BEDEL ÖDER’

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani
    © REUTERS / Azad Lashkari
    Barzani’den Trump’a yanıt: Kürtlerin kanı silah ve paradan çok daha değerli
    Trump, "Erdoğan, Suriyelilerin geldikleri yere geri dönmelerini istiyor. Bunu nasıl yapacağına bakacağız. Bunu yumuşak bir şekilde yapabilir, daha sert bir şekilde yapabilir. Ama eğer adaletsizlik yaparsa büyük bir ekonomik bedel öder" mesajını verdi.

    KÜRTLER, NORMANDİYA’DA BİZE YARDIM ETMEDİLER

    Trump, Kürtlerin kendi toprakları için savaştığını belirterek, “Kürtler 2. Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler, Normandiya’da bize yardım etmediler. Kendi toprakları konusunda yardımcı oldular. Bu farklı bir şey. Kaldı ki Kürtlere inanılmaz derecede büyük miktarda silah ve mühimmat anlamında para harcadık" değerlendirmesini yaptı.

    © AA /
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    Trump tüm bunlarla birlikte Kürtleri sevdiğini vurgulayarak, “Ancak orada farklı fraksiyonlar var. Mesela PKK var, farklı bir oluşum. Onlar bizimle çalıştılar. Zor bir grup ama bizimle çalıştılar. Onlar kendi toprakları için savaşıyorlar” dedi.

    ‘EN ZOR GELEN ŞEY, ÖLEN BİR ASKERİN AİLESİN YAZDIĞIM MEKTUPTUR’

    Artık Amerikan askerlerini eve getirmenin zamanının geldiğini vurgulayan Trump, “Bana en zor gelen şey, ölen bir askerin ailesin yazdığım mektuptur. Bunu yapmak istemiyorum” ifadesini kullandı.

     

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (38)
    Etiketler:
    İkinci Dünya Savaşı, Normandiya, Lindsey Graham, Irak, İran, Rusya, Avrupa, Fransa, Almanya, Rahip Brunson, Ortadoğu, Suriye, Beyaz Saray, Barack Obama, YPG, PKK, Donald Trump, ABD
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