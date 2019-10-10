Trump: Türkiye'yi yakından izliyorum, kuralına göre oynamazlarsa mahvederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki askerlerini çekme kararı alarak, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona 'geçit veren' Donald Trump Türkiye'ye bir kez daha ekonomiyle gözdağı verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Türkiye, Kürtlere saldırmayı uzun süredir planlıyordu. Onlar ilelebet savaşıyorlardı. Saldırının olduğu bölgenin yakınlarında herhangi bir yerde askerimiz ya da ordumuz yok. Ben sonu olmayan savaşları bitirmeye uğraşıyorum. İki tarafla da görüşüyorum. Bazıları bizden bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve sil baştan yeni bir savaş başlatmamızı istiyor" dedi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu söyleyen Trump, "Başkaları diyor ki UZAK DUR, bırak Kürtler kendi mücadelelerini versin (bizim ekonomik yardımımızla). Diyorum ki, eğer kuralın göre oynamazlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak yaptırımlarla mahvederim! Yakından izliyorum" ifadelerini kullandı.

....the area and start a new war all over again. Turkey is a member of NATO. Others say STAY OUT, let the Kurds fight their own battles (even with our financial help). I say hit Turkey very hard financially & with sanctions if they don’t play by the rules! I am watching closely. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

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