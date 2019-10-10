Minneapolis Belediye Başkanı'ndan Trump'a: Benim sizin gibi çöp tweetlemeye vaktim yok, yapmam gereken çok iş var

Trump'ın siyasi miting düzenlediği kentlerde yüz binlerce dolarlık güvenlik masraflarını ödemediği ortaya çıktı. Bu yüzden 530 bin dolar depozit isteyen Minneapolis Belediye Başkanı, kendisini hedef alan Trump'a yanıt verdi: 430 bin nüfuslu kentin başkanı olarak benim çöp tweetlemeye vaktim yok, sizin ABD Başkanı olarak vakit bulmanız şaşırtıcı.

2016'da seçilmesi sürpriz addedildikten sonra azil soruşturmasının gölgesinde 2020 seçimi için kampanya yürüten Başkan Donald Trump'ın ABD'nin bir ucundan diğerine düzenlediği mitinglerin güvenlik masraflarını ödemediği ortaya çıktı.

Politico haber sitesine göre en az 10 kent yönetimi, siyasi mitingler için kente geldiğinde polis ve itfaiye teşkilatlarının görevlendirilmesiyle ilgili Trump kampanyasının geri ödeme yapmadığını teyit etti.

Kamu Bütünlüğü Merkezi'nin haziranda yayımladığı araştırmada Trump kampanyası mitinglerin güvenlik masrafları kapsamında 840 bin dolardan fazla borçlu gözüküyordu.

Hal böyleyken, Minnesota Demokrat-Çiftçi-İşçi Partisi'nin üyesi olan Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Trump'ın bu akşam kentin Target Center salonunda düzenleyeceği mitingin güvenlik masrafları için 530 bin dolar depozit yatırmasını istedi.

Bunun üzerine Trump-Pence kampanyası, 'solcu belediye başkanı' diye nitelediği Frey'in, Trump'ın ve eyaletteki 1.3 milyon destekçisinin anayasanın birinci madde değişikliğinden kaynaklanan ifade özgürlüğü hakkını çiğnediğini iddia eden açıklama yayımladı.

Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Brad Parscale, Twitter'dan açıklamayı yayımlarken şu paylaşımlarda bulundu:

"Minneapolis'in radikal Belediye Başkanı Jacob Frey, destekçilerinin Başkan'ı konuşurken görmesini engelleme girişimiyle gücünü kötüye kullanmaktadır. Biz sol kanat bir direnişçinin zorbalığına uğramayı reddediyoruz ve kendisinin Trump'ın ya da destekçilerinin konuşmasını bastırmasına izin vermeyeceğiz."

The radical Mayor of Minneapolis, @Jacob_Frey, is abusing his power in an attempt to block the President's supporters from seeing him speak on Thursday.



We refuse to be bullied by a left-winger resister & won't let him stifle the speech of @realDonaldTrump or his supporters! pic.twitter.com/ATnJNBRvFG — Brad Parscale (@parscale) October 8, 2019

"Bu, liberal bir belediye başkanının sırf Başkan'dan nefret ediyor diye kendi şehrinin sakinlerini haklarından mahrum bırakmaya çalıştığı bir gücü kötüye kullanma rezaletidir."

This is an outrageous abuse of power by a liberal mayor trying to deny the rights of his own city’s residents just because he hates the President!



Press Release: https://t.co/7eBwgqQuIp pic.twitter.com/4jGWATdDD7 — Brad Parscale (@parscale) October 8, 2019

Trump da kendi kampanya yöneticisini alıntılayarak "Hafif sıklet belediye başkanı muhteşem polisi ve diğer harika destekçileri incitiyor. Şimdiden 72 bin bilet talep edildi. Frey ve (Demokrat Partili Minnesota milletvekili Ilhan) Omar'ı çöpe dökün! Amerika'yı yeniden muhteşem yapın!" diye ekledi. Ancak bu kadar gürültü patırdı çıkardıktan sonra, Trump'ın bu akşam miting düzenlemek için Minneapolis'e gideceği haberi geldi.

The lightweight mayor is hurting the great police and other wonderful supporters. 72,000 ticket requests already. Dump Frey and Omar! Make America Great Again! https://t.co/ibTqvSbsbn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

Trump ile ekibinin Twitter'dan yaylım ateşi karşısında Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, ABD Başkanı'nın çöp tweetlemekten ziyade işini yapmaya daha fazla zaman harcaması tavsiyesinde bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen Frey "Trump'ın Twitter'da bir ileri bir geri yapmasından çok heyecanlananlar arasında değilim. Bu sabah uyandığımda biraz şaşırdım, zira ABD Başkanı kentimiz ve belediye başkanı olarak bendeniz hakkında tweetliyordu" diyerek şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, benim sabah uyandığımda bunlara pek vaktim olmuyor, zira çukurları kapatmak, şehrimizi yeterince ekonomik konuta kavuşturmak gibi işlerle uğraşıyorum, 430 bin nüfuslu şehrin belediye başkanı olarak tweetleyerek çöp atmaya vaktim yok."

"Dolayısıyla 325 milyon nüfuslu ülkeyi yöneten ABD Başkanı'nın buna vakit bulması şaşırtıcı geliyor. Valla adam bu zamanı nereden buluyor, bilemiyorum, ama benim kesinlikle böyle bir vaktim yok."