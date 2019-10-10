'Trump, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde senaryonun dışına çıktı'

Ancak askeri kaynağa göre Trump, "Önceden belirlenmiş senaryonun dışına çıktı."
ABD'li askeri yetkililer, Trump Suriye'deki Kürt güçlerinin hava desteği istemesi üzerine ABD ordusuna 'saldırılara müdahil olmama' talimatı verdi. Konuya ilişkin bilgi sahibi olan bir askeri kaynağa göre Trump, Suriye ve IŞİD meselesine işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Bırakın Türkler halletsin!"
Öte yandan, üstdüzey ABD'li askeri komutanların Trump'ın bu kararının zamanlaması nedeniyle hayrete düştükleri belirtildi: "Bu büyük bir mesele. Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kendisini yeniden kuzeye yönlendirip IŞİD'i durdurmak zorunda olacak."
'TÜRKLER IŞİD'İ BİZİM GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ GÖRMÜYORLAR'
"'IŞİD'in kontrolsüz bir şekilde bizi eve kadar takip edeceği' argümanına Trump inanmıyor" diyen askeri kaynaklar, harekatın ardından meydana gelecek gelişmelerin 'etnik temizlik' gibi görüneceğini savunarak, "Çok sayıda insan ölecek" ifadelerini kullandı.
IŞİD'in Rakka'ya saldırması ve DSG'nin Türkiye'nin harekatı nedeniyle IŞİD'e karşı mevzileri terk etmesine dair ise ABD'li askeri kaynak, "Stratejik olarak, yaptığımız tüm uyarılar şimdi gerçek oluyor" dedi.
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