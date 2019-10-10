'Trump, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde senaryonun dışına çıktı'

ABD merkezli Fox News kanalına konuşan Amerikalı bir askeri kaynak, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı öncesi yapılan pazar günkü telefon görüşmesinin detaylarını aktardı.

ABD'li askeri kaynağın aktardığına göre söz konusu telefon görüşmesinde Erdoğan'a söyleyeceklerine ilişkin Trump'a konuşma notları hazırlandı. Bu konuşma notları arasında yer alan maddelerden biri, "Erdoğan'a sınırın kuzeyinde kalmasını söyle" idi.

Ancak askeri kaynağa göre Trump, "Önceden belirlenmiş senaryonun dışına çıktı."

ABD'li askeri yetkililer, Trump Suriye'deki Kürt güçlerinin hava desteği istemesi üzerine ABD ordusuna 'saldırılara müdahil olmama' talimatı verdi. Konuya ilişkin bilgi sahibi olan bir askeri kaynağa göre Trump, Suriye ve IŞİD meselesine işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Bırakın Türkler halletsin!"

Öte yandan, üstdüzey ABD'li askeri komutanların Trump'ın bu kararının zamanlaması nedeniyle hayrete düştükleri belirtildi: "Bu büyük bir mesele. Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kendisini yeniden kuzeye yönlendirip IŞİD'i durdurmak zorunda olacak."

'TÜRKLER IŞİD'İ BİZİM GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ GÖRMÜYORLAR'

DSG kontrolündeki bölgelerde tutulan 10 bin IŞİD tutuklusuna ve 2 bin yabancı IŞİD militanına ilişkin ise söz konusu kaynaklar, Trump'ın ulusal güvenlik ekibinden bazı kişilerin kendilerine şunları söylediğini aktardı: "Bu konuda henüz herhangi bir plan yok. Türkler IŞİD mahkumlarına dair sorumluluk üstlenmeyecekler. Türkler IŞİD'i bizim gördüğümüz gibi görmüyorlar."

"'IŞİD'in kontrolsüz bir şekilde bizi eve kadar takip edeceği' argümanına Trump inanmıyor" diyen askeri kaynaklar, harekatın ardından meydana gelecek gelişmelerin 'etnik temizlik' gibi görüneceğini savunarak, "Çok sayıda insan ölecek" ifadelerini kullandı.

IŞİD'in Rakka'ya saldırması ve DSG'nin Türkiye'nin harekatı nedeniyle IŞİD'e karşı mevzileri terk etmesine dair ise ABD'li askeri kaynak, "Stratejik olarak, yaptığımız tüm uyarılar şimdi gerçek oluyor" dedi.