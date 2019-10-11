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01:27 11 Ekim 2019
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    Rudy Giuliani ile Lev Parnas (sağda), Washington'daki Trump International Hotel'de kahve içerken

    Trump hakkındaki Ukraynagate soruşturmasında yeni perde: Giuliani'nin iki 'adamına' gözaltı ve celp

    © REUTERS / ARAM ROSTON
    ABD
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    ABD Başkanı hakkında azil soruşturması başlatılmasına neden olan Ukraynagate skandalının uzantısı olarak Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani ile bağlantılı iki kişi gözaltına alındı. ABD medyası, Sovyetler doğumlu ikilinin Trump'ın Demokrat Partili rakibi Biden hakkında Ukrayna'da soruşturma açılması için çalıştığı iddiasına yer verdi.

    Joe Biden, Demokrat Parti'nin Iowa önseçimleri kampanyası sırasında mangal yaparken
    © REUTERS / Elijah Nouvelage
    Trump, rakibi Biden hakkında Ukrayna lideriyle konuştuğunu kabul etti: Orada soruşturulmamış bir yolsuzluğa karıştı
    Sovyetler Birliği'nde doğan, ABD vatandaşı olan, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyalarına bağış toplama komitelerinde yer alan işadamları Lev Parnas ve Igor Fruman, kampanya finansmanı yasalarını ihlal suçlamasıyla yakalandı. 

    Ukrayna doğumlu Parnas ile Belarus doğumlu Fruman'a federal ve eyalet seçimlerinin adaylarına yabancı kaynaklı para kanalize etmek suçlamasının yöneltildiği öğrenildi. ABD medyası, para kaynağı olarak 'Rusya' iddiasını ortaya attı.

    ABD'nin kampanya finansmanı yasalarını kara para aklama mekanizmasıyla delmekle itham edilen ikiliye yönelik suçlamalar arasında komplo kurmak, yalan söylemek ve belgelerde sahtecilik de var.

    Diğer yandan Wall Street Journal (WSJ), ikilinin, Trump'ın avukatı ve ve Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen ismi Giuliani’nin eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden hakkında Ukrayna'da soruşturma açılması çabalarına yardım ettiğini yazdı. Gazeteye göre, Parnas ile Fruman, Bidenlar hakkında yolsuzluk iddiaları yaymak için uğraşıyordu. 

    Trump-Zelenskiy telefon görüşmesinin dökümü, Biden'la ilgili bölüm
    © REUTERS / JIM BOURG
    Trump'ın azil soruşturmasına yol açan görüşmesinin içeriği yayımlandı: Ukrayna liderinden Biden'a soruşturma istemiş

    Trump, en dişli Demokrat Partili rakibi Joe Biden ile oğlu Hunter Biden hakkında Kiev'de yolsuzluk soruşturması açılmasını Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den talep ettiği için azil soruşturması kapsamına alındı. Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili çoğunluğun başlattığı azil soruşturması, 2020 başkanlık seçimi kampanyasına damgasını vurmaya başladı. 

    TEK YÖN BİLETLE VİYANA UÇAĞINA BİNERKEN

    Parnas ile Fruman, Virginia eyaletindeki Dulles Havaalanı'nda Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek uçağa binmeye hazırlanırken yakalandı. CNN, ikilinin sadece gidiş biletlerinin olduğunu ve ABD'yi terk etmeye hazırlandığını iddia etti.

    BİRKAÇ SAAT ÖNCE GIULIANİ İLE YEMEK YEDİLER

    WSJ, "Rudy Giuliani, ülkeden kaçmaya çalışmalarından birkaç saat önce iki adamla öğle yemeği yedi" diye yazdı.

    © REUTERS / Tom Brenner
    Trump'tan Meclis İstihbarat Komisyonu Başkanı'na : Vatan hainliğinden hapse atsak?

    Daha sonra Virginia'da federal mahkemeye çıkarılarak hapse konulan ikilinin, birer milyon dolarlık kefaleti ödediklerinde ev hapsine konacağı ve sınırlı hareket imkanı kazanacağı açıklandı.

    Ukraynalı Andrey Kukushkin ve ABD vatandaşı David Correia'nın da aynı iddianame kapsamında resmen suçlandığı öğrenildi.  

    BAĞIŞ KARŞILIĞI TRUMP'LA DA TANIŞTILAR

    İddianameye göre Federal Seçim Komisyonu'na yalan da söyleyen ikili, adı belirtilmeyen yabancı uyruklu kişi ya da kişilerin parasını kendi adlarına siyasi bağışta bulunuyormuşçasına yasadışı şekilde kullandı.

    Florida'da bir enerji şirketi kurarak kaynağını sakladıkları yabancı kökenli parayla Cumhuriyetçi kampanyalara yüz binlerce dolar bağış yapan ikili, böylece Trump dahil Cumhuriyetçi Parti'nin liderleriyle tanıştı. 

    BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI VAR, AMA TRUMP 'TANIMIYORUM' DEDİ

    Rudolph Giuliani
    © AFP 2019 / Timothy A. Clary
    Trump'ın avukatı Giuliani mahkemeye çağrıldı

    Giuliani, Parnas ve Fruman ile poz verdiği fotoğrafı ortaya çıkan Trump, gözaltına alınmalarının ardından ikiliyi tanımadığını söyledi. 

    'ABD'NİN KİEV ELÇİSİNİ GÖREVDEN ALDIRDILAR' İDDİASI

    İkili hakkındaki çarpıcı iddialardan biri şöyle:

    "Ukrayna hükümetinden bir ya da birkaç yetkilinin talebi üzerine ABD hükümetinin o dönemdeki Ukrayna Büyükelçisi'ni görevden alması için faaliyete geçtiler, bunun için Cumhuriyetçi Parti'nin eski Teksas eyaleti vekili Pete Sessions'ın kampanyasına bağış adı altında binlerce dolar akıttılar, karşılığında Sessions'a Ukrayna Büyükelçisi'nin gönderilmesinde rol alması için baskı yaptılar."

    Sessions, Kasım 2018 seçimlerinde sandalyesini kaybetti. 

    Pompeo ile Trump Oval Ofis'te
    © REUTERS / Leah Millis
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    ABD'nin o dönemdeki Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch, 2019 başında görevden alındı. 

    'GIULIANI, ESKİ UKRAYNA BAŞSAVCISI İLE GÖRÜŞTÜ'

    Yovanovitch'in cuma günü Temsilciler Meclisi'nde Ukraynagate hakkında ifade vermesi bekleniyor.

    The New York Times, Parnas'ın uzun zamandır birlikte çalıştığı Giuliani'nin Ukrayna'daki savcılarla temas kurabilmesi için Fruman'dan yardım aldığı iddiasına yer verdi. 

    Associated Press de ikilinin eski Ukrayna Başsavcısı Yuri Lutskeno ile Giuliani'nin ocak ayında görüşmesini sağladığı iddiasını aktardı. 

    'GIULIANI İNCELEME ALTINDA'

    Democratic U.S. presidential candidate and former Vice President Joe Biden campaigns at a community event in Las Vegas, Nevada, U.S., September 27, 2019. REUTERS/David Becker
    © REUTERS / DAVID BECKER
    Biden, kendisini yolsuzlukla suçlarken azil sürecine uğrayan Trump'a meydan okudu: Hiçbir yere gitmiyorum

    CNN'in haberinde şöyle denildi:

    "Kaynaklara göre FBI ve New York'un Manhattan mahkemesindeki savcılar, Giuliani'nin ikiliye yönelik suçlamaların merkezindeki geniş çaplı para akışına müdahil olup olmadığını inceliyor. Kaynaklar, Başkan'ın kişisel avukatının soruşturmanın hedefi olduğuna dair bir şey söylemedi."

    Giuliani, mayıs ayında Parnas ve Fruman'dan 'müşterilerim' diye söz etmişti. 

    Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna soruşturmasını tetikleyen bir istihbaratçının Trump aleyhine ihbarı oldu. İstihbaratçı, ABD Başkanı'nın makam gücünü kullanmak suretiyle yabancı bir ülkeden ısrarla talepte bulunarak 2020 başkanlık seçimine müdahaleye çalıştığından endişelendiğine dair ihbarda bulunmuştu.

    © AP Photo / Evan Vucci
    ABD'de azil soruşturması kızışıyor: Bir istihbaratçı daha Trump'ı ihbar etti

    İhbarda Giuliani'nin Ukrayna'dan talepte bulunma sürecine müdahil olduğu, kendisine Parnas ile Fruman'ın yardım ettiği defaten iddia edilmişti.

    MECLİSE İFADE 

    İkili hakkındaki kampanya finansmanı ihlali suçlamaları, Trump'ı doğrudan etkilemez. Ama ABD Başkanı'nın kişisel avukatının 'adamları' olarak faaliyetleri, meclis soruşturmasında mercek altına alınacak.

    İkilinin Trump'ı soruşturan meclis komisyonlarına bugün-yarın ifade vermesi sözkonusu. 

    Vekiller, iddianamenin hazırlanmasının ardından Parnas ve Fruman'a ellerindeki belgeleri soruşturmaya teslim etmeleri için celp gönderdi.

    Etiketler:
    Lev Parnas, Igor Fruman, Ukrayna, Vladimir Zelenskiy, Joe Biden, Rudy Giuliani, Donald Trump, ABD
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