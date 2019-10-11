ABD Dışişleri: Erdoğan harekat öncesinde Trump'tan askeri yardım istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "ABD, Suriye'de Türk-Kürt çatışmasını durdurmak için elinden gelenin en iyisini yapacak" açıklamasını yaptı. Yetkili, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat öncesinde Trump'tan askeri yardım istediğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yetkili, "ABD, Suriye'de Türk-Kürt çatışmasını durdurmak için elinden gelenin en iyisini yapacak" ifadelerini kullanarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat öncesinde Trump'tan askeri yardım istediğini öne sürdü. Yetkili, bu isteğin reddedildiğini söyleyerek "ABD, Türkiye'ye herhangi bir askeri destek vermeyecek" dedi.

ABD'li yetkili, 'Türkiye'nin sivilleri hedef alması durumunda' Washington'un, Ankara'ya yaptırım uygulayabileceğini belirtti.

"Trump, ABD'li diplomatlardan Türkiye ve Kürtler arasındaki ateşkes için arabulucu olmalarını istedi" diyen yetkili, "Trump, Suriye'de ateşkes için ortak bir zemin bulmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Yetkili, "Türkiye ile DSG arasındaki ateşkesin önünü açabilecek ortak noktalar bulmaya çalışıyoruz" diye ekledi.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada Suriye konusunda üç seçenekleri olduğunu belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" demişti.