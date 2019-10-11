ABD, Suudi Arabistan'a ek 3 bin asker gönderiyor

Hoffman’ın yazılı açıklamasında, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın talebi üzerine Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan Kraliyeti topraklarında ek ABD güçleri ile ilgili teçhizatın konuşlandırılmasına izin verdi” ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan’a yerleştirilecek ek güçlerin, iki savaş uçağı bölüğü, bir hava seferi filosu ve bir THAAD sistemi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca 3 bin ek askerin yerleştirileceği kaydedildi.

Esper’in bu kararla ilgili Suudi Arabistan’a bilgi verdiği aktarılan açıklamada, “Pentagon, geçen mayıs ayından bu yana CENTCOM’un sorumluluğundaki bölgede asker sayısını, bölgesel güvenliğe katkı amacıyla 14 bine kadar çıkardı. Daha önce açıkladığımız gibi ABD, İran rejimiyle çatışma aramıyor, ama her türlü krize tepki verebilecek ve ABD’nin bölgedeki güçlerini ve çıkarlarını savunmaya hazır olacak güçlü askeri potansiyelimizi koruyacağız” ifadelerine yer verildi.