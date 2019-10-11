ABD Savunma Bakanı Esper: Kürtleri terk etmedik, onlarla Suriye'nin diğer bölgelerinde çalışmaya devam edeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklamalar yapılıyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ''Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarına karşıyız. Bölgedeki askerlerimizi korumak için çalışıyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu bölgede istikrarı baltalıyor'' açıklamasını yaptı.



Esper, ''Türk güçleriyle çatışma olmaması ve askerlerimizi korumak için Suriye'deki güçlerimizi başka yerlere sevk ettik. Bu operasyon ile daha şimdiden Türk-Amerikan ilişkilerine büyük bir zarar verildi''.





Ayrıntılar geliyor...