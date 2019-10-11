ABD Maliye Bakanı Mnuchin: Trump Türkiye’ye yönelik güçlü yaptırım yetkisi veren kararnameyi imzaladı

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, "Trump ABD'li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren yeni bir kararname imzaladı. Zorunda kalırsak Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” açıklamasında bulundu.

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı devam ederken ABD’li yetkililerden art arda gelen tepkilerin ardından Türkiye’ye uygulanması gündemde olan yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı.

Mnuchin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD’li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren yeni bir kararname” imzaladığını söyleyerek, “Zorunda kalırsak Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” dedi.