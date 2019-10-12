Pompeo: İran rejimi tutumunu değiştirmeli yoksa ekonomisinin çöküşünü izler

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, savunma kapasitesini geliştirmek ve İran'ın saldırganlığına karşı caydırıcılığın geri kazanılmasına yardımcı olmak için Suudi Arabistan'a ek güçler ve askeri teçhizatlar sevk ediyor" bilgisini verdi.
Bakan Pompeo, İran'a yönelik tehditte bulunduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İran rejimi, tutumunu temelden değiştirmeli ve normal bir ulus gibi davranmalıdır. Yoksa ekonomisinin çöküşünü izleyebilir."
The Iranian regime must fundamentally change its behavior and act like a normal nation. Or it can watch its economy collapse.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 11, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)