Kayıt
02:38 13 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Suriye'deki ABD askerleri

    Suriye'de görevli ABD'li askeri yetkili: Türkiye, Kobani'deki Amerikan gözlem noktasını kasten vurdu

    © AFP 2019 / Delil SOULEIMAN
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 2054
    Abone ol

    Washington Post'a konuşan Suriye'de görevli bir ABD'li askeri yetkili, Türkiye'nin dün gece Kobani'deki Amerikan gözlem noktasını kasten vurduğunu söyledi.

    Rakka'da ABD askeri
    © AP Photo / Hussein Malla
    Pentagon doğruladı: Kobani'deki ABD birlikleri Türkiye tarafından topçu ateşine maruz kaldı, yaralımız yok
    ABD merkezli Washington Post gazetesine konuşan ABD'li bir askeri yetkili, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında yaptığı top atışları sırasında Kobani'deki Amerikan gözlem noktasının hedef alınmasının kasti olduğunu iddia etti.

    Suriye'de görevli olan ve konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu dile getirilen ABD'li askeri yetkili, sınırın Türkiye tarafından ABD gözlem noktasına 155 milimetrelik birden çok top mermisinin atıldığını ve söz konusu mermilerin düştüğü noktada 'çatal etkisi' gösterdiğini ifade etti.

    Mermilerin patlayıcı etkisine dikkat çekerek "Bu bir alan silahı" diyen askeri yetkili, "Bu, partner güçlere yapacağımız türden bir şey değildi" ifadelerini kullandı.

    Söz konusu tepede bulundukları konusunda Türkiye'nin bilgi sahibi olduğunu kaydeden yetkili, gözlem noktasının hedef alınmasının kasıtlı olduğunu savundu: "Aylardır oradaydık ve tüm bölgede en açık bir şekilde belirlenen nokta orasıydı."

    Olayın ardından ABD askerlerinin gözlem noktasını tahliye ettiği, ancak Cumartesi günü ilerleyen saatlerde yeniden aynı noktaya döndükleri belirtildi.

    ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk
    © AFP 2019 / Thaier al Sudani
    McGurk: Türkiye'nin ABD kuvvetlerini vurması 'yanlışlıkla' değildi
    MSB YALANLAMIŞTI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."

     

    İlgili konular:

    AK Partili Bostancı: ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bu süreçten zarar görmesini beklemiyorum
    ‘ABD dünyanın patronu Türkiye de onun işçisi değil, yaptırım tehditleri işe yaramaz’
    'ABD Dışişleri, Trump'ın talimatıyla Türkiye ile Kürt güçler arasında müzakere başlatmanın yolunu arıyor'
    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, ABD-Türkiye ilişkileri, kontrol noktası, Kobani, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Nusaybin saldırılar
    Havanlı saldırıların yaşandığı Suruç ve Nusaybin'den görüntüler
    Karikatür
    Trump: Kürtler, 2. Dünya Savaşı'nda bize yardım etmedi
    İnfografik
    TSK'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet