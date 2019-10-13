Suriye'de görevli ABD'li askeri yetkili: Türkiye, Kobani'deki Amerikan gözlem noktasını kasten vurdu

ABD merkezli Washington Post gazetesine konuşan ABD'li bir askeri yetkili, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında yaptığı top atışları sırasında Kobani'deki Amerikan gözlem noktasının hedef alınmasının kasti olduğunu iddia etti.

Suriye'de görevli olan ve konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu dile getirilen ABD'li askeri yetkili, sınırın Türkiye tarafından ABD gözlem noktasına 155 milimetrelik birden çok top mermisinin atıldığını ve söz konusu mermilerin düştüğü noktada 'çatal etkisi' gösterdiğini ifade etti.

Mermilerin patlayıcı etkisine dikkat çekerek "Bu bir alan silahı" diyen askeri yetkili, "Bu, partner güçlere yapacağımız türden bir şey değildi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tepede bulundukları konusunda Türkiye'nin bilgi sahibi olduğunu kaydeden yetkili, gözlem noktasının hedef alınmasının kasıtlı olduğunu savundu: "Aylardır oradaydık ve tüm bölgede en açık bir şekilde belirlenen nokta orasıydı."

Olayın ardından ABD askerlerinin gözlem noktasını tahliye ettiği, ancak Cumartesi günü ilerleyen saatlerde yeniden aynı noktaya döndükleri belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."