Trump'tan YPG'ye 'Umarım bölgeden çekilirler' mesajı: Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları yok

Türkiye ve Kürtlerle arabuluculuk teklif eden ABD Başkanı Donald Trump, bu kez YPG'ye bölgeden çekilme çağrısı yaptı.

Washington'da seçmenlerle bir araya gelen Trump, "Umarım Kürtler bölgeden çekilirler, Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları yok" şeklinde konuştu.

Suriye'den çekilme kararını savunan ABD Başkanı, "Askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı" dedi. Trump, "Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca sözü bir kez daha yaptırımlara getirdi. Türkiye dini azınlıkları korumak dahil sorumluluklarını yerine getirmezse yaptırım uygularız tehdidinde bulundu.