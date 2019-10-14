Trump'ın muhalifleri ve medyayı 'katlettiği' video tepki çekti

The New York Times tarafından yayımlanan videoda Trump siyasi rakiplerini bıçaklıyor, silahla ateş ediyor, ayrıca medya kuruluşlarını da hedef alıyor.
Video, Trump’ın sahibi olduğu National Doral Miami Resort’ta düzenlenen üç günlük konferansta gösterildi. Videodaki görüntüler, ‘Kingsman: The Secret Service’ (Kingsman: Gizli Servis) adlı filmden sahnelerin üzerine yerleştirildi.
‘SAHTE HABERLER KİLİSESİ’NDE KATLİAM
2016 yılında göreve gelmesinin ardından sık sık ‘Fake News’ (Sahte Haber) göndermesi yapan Trump, pek çok medya kuruluşunu kendisi hakkında ‘yalan haberler üretmekle’ suçluyor ve onları ‘halk düşmanı’ olarak niteliyor.
Videonun, Trump yanlısı YouTube kanalı ‘TheGeekzTeam’ tarafından yaratıldığı tahmin ediliyor. Bu ekibin daha önce de Trump için bu tarz videolara yarattığı belirtiliyor.
Every mother and father in America should watch video. Play it all the way to end. Know that this is the re-election message of your President.— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) October 14, 2019
And then ask yourself - how you sit your kids down and tell them you want this person to lead us. https://t.co/TjgYE1uJy6
OĞLU VE ESKİ SÖZCÜSÜ DE ORADAYDI
Etkinliğin organizatörlerinden Alex Phillips ise videoyu kınadıklarını söyledi ve gösterimin nasıl sağlandığını araştırdıklarını açıkladı.
CNN: NE YAZIK Kİ BU İLK DEĞİL
Videonun yayılmasının ardından bir açıklama yapan CNN yöneticileri, “Ne yazık ki Başkanın destekçileri, belli ki eğlenceli buldukları bir videoyla bir medya kuruluşuna karşı şiddeti ilk kez teşvik etmiyor, ancak bu kötüden de öte. Görüntüler rezil ve korkunç” dedi.
Beyaz Saray Muhabirleri Birliği de, “Gazetecilere yönelik şiddetin tasviri tüm Amerikalılar tarafından kınanmalı” açıklamasında bulundu.
Trump’ın sözcüsü ise videonun başkanlık kampanyalarıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti ve şiddeti hoş görmeyeceklerini ekledi.
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