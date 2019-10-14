Trump'ın muhalifleri ve medyayı 'katlettiği' video tepki çekti

Donald Trump destekçileri tarafından hazırlanan sahte bir videoda, ABD Başkanı bugüne kadar bir şekilde hedef aldığı muhalif siyasetçileri ve basın kuruluşların vahşice öldürürken görülüyor. Trump'ın sahibi olduğu bir otelde gösterilen video ABD kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Muhalifleri, medya kuruluşlarını sert bir dille hedef almasıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump bu kez destekçilerinin kendisi için hazırladığı sahte bir kliple eleştiri oklarını üzerine çekti.

The New York Times tarafından yayımlanan videoda Trump siyasi rakiplerini bıçaklıyor, silahla ateş ediyor, ayrıca medya kuruluşlarını da hedef alıyor.

Video, Trump’ın sahibi olduğu National Doral Miami Resort’ta düzenlenen üç günlük konferansta gösterildi. Videodaki görüntüler, ‘Kingsman: The Secret Service’ (Kingsman: Gizli Servis) adlı filmden sahnelerin üzerine yerleştirildi.

‘SAHTE HABERLER KİLİSESİ’NDE KATLİAM

Buna göre ‘Sahte Haberler Kilisesi’ adı verilen kurmaca bir yere giren Donald Trump, burada eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yanı sıra, başkanlık seçimindeki eski ve yeni rakipleri Hillary Clinton, Bernie Sanders ve eski senatör John McCain’i hedef alıyor. CNN, Politico, BBC, Guardian gibi basın kuruluşlarının yanı sıra Afro Amerikan kökenli halka uygulanan şiddete karşı kurulmuş olan Black Lives Matter sivil toplum örgütü de Trump’ın ‘şiddetinden nasibini alıyor’.

2016 yılında göreve gelmesinin ardından sık sık ‘Fake News’ (Sahte Haber) göndermesi yapan Trump, pek çok medya kuruluşunu kendisi hakkında ‘yalan haberler üretmekle’ suçluyor ve onları ‘halk düşmanı’ olarak niteliyor.

Videonun, Trump yanlısı YouTube kanalı ‘TheGeekzTeam’ tarafından yaratıldığı tahmin ediliyor. Bu ekibin daha önce de Trump için bu tarz videolara yarattığı belirtiliyor.

Every mother and father in America should watch video. Play it all the way to end. Know that this is the re-election message of your President.



And then ask yourself - how you sit your kids down and tell them you want this person to lead us. https://t.co/TjgYE1uJy6 — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) October 14, 2019

OĞLU VE ESKİ SÖZCÜSÜ DE ORADAYDI

Öte yandan konferansın katılımcıları arasında Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr ile eski Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders’ın bulunması da dikkat çekti. Ancak bu iki isim cephesinden yapılan açıklamada, videoyu izlemedikleri belirtildi.

Etkinliğin organizatörlerinden Alex Phillips ise videoyu kınadıklarını söyledi ve gösterimin nasıl sağlandığını araştırdıklarını açıkladı.

CNN: NE YAZIK Kİ BU İLK DEĞİL

Videonun yayılmasının ardından bir açıklama yapan CNN yöneticileri, “Ne yazık ki Başkanın destekçileri, belli ki eğlenceli buldukları bir videoyla bir medya kuruluşuna karşı şiddeti ilk kez teşvik etmiyor, ancak bu kötüden de öte. Görüntüler rezil ve korkunç” dedi.

Açıklamada, “Başkan ve ailesi, Beyaz Saray, Trump kampanyası yöneticileri bunu acilen en sert biçimde kınamalı. Bundan daha azı şiddeti desteklemek anlamına gelir ve kimse tarafından hoş görülemez” ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray Muhabirleri Birliği de, “Gazetecilere yönelik şiddetin tasviri tüm Amerikalılar tarafından kınanmalı” açıklamasında bulundu.

Trump’ın sözcüsü ise videonun başkanlık kampanyalarıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti ve şiddeti hoş görmeyeceklerini ekledi.